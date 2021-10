El director deportivo de Herediano, Jafet Soto, fue seleccionado para integrar la Comisión Técnica de la Fedefútbol junto a Ángel Catalina (Saprissa) y Robert Garbanzo (Guadalupe FC). El nuevo integrante de la Federación habló con ESPN Digital y contó la función que va a tener dentro de la Sele.

Mucho se habló de la posibilidad de que estén involucrados en la convocatoria de Luis Fernando Suárez, pero él mismo fue el encargado de desmentir estas versiones. Contó el trabajo que van a realizar junto a los otros directivos para buscar sacar a la crisis al combinado nacional costarricense.

Sobre su injerencia en la cita de jugadores contestó: “Nada. Es que nuestra función es totalmente distinta, nuestra función es a corto plazo con objetivos claros, en lo que podamos ayudar y el técnico nos deje, nosotros le podemos dar puntos de vista, de acuerdo a lo que se nos permita, pero no podemos sobrepasar la actualidad de la selección”.

Y agregó: “Nosotros podemos dar nuestra opinión, siempre y cuando el técnico nos la pida, no podemos apresurarnos sobre eso, el que está en este momento es don Luis Fernando Suárez, le ha tocado una pretemporada competitiva, ha tenido que conocer a los jugadores en competencia, eso es terrible, es lo que hay, ha sido muy profesional y les ha puesto el pecho a las balas”.

Para finalizar, Soto explicó que solo aconsejará al estratega colombiano: "No le puedo dar un criterio de los jugadores que me pregunte, no puedo sesgarme o sesgar a alguien, creo que la posición mía es objetiva, voy a ayudar en lo que pueda, y sobre todo voy a ayudar a Luis Fernando, tiene que ser una obsesión para mí y para todo el país”.