“Hemos avanzado”: Herediano lanza el anuncio que Hernán Medford quería escuchar sobre los refuerzos bomba de Jafet Soto

Un mensaje desde Herediano confirma la noticia que Hernán Medford anhelaba escuchar en su llegada al equipo.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

Grandes noticias en Herediano.
El Club Sport Herediano, vigente bicampeón del fútbol costarricense, estuvo lejos de quedarse de brazos cruzados en el mercado de fichajes. Pese a contar con un plantel de jerarquía, el equipo florense salió a reforzarse con miras a lograr un histórico tricampeonato.

Bajo el liderazgo de Jafet Soto, el conjunto rojiamarillo presentó en los últimos meses a nombres como Jurguens Montenegro, Walter Cortés, Joshua Navarro, Bayron Murcia y Brian Rubio, consolidando una base competitiva para pelear en todas las competencias.

Pero la ambición del Team no termina ahí. Con el libro de pases aún abierto, la directiva dejó claro que continuará buscando incorporaciones para potenciar aún más la plantilla. El gerente deportivo Gustavo Pérez confirmó este jueves, en entrevista para el programa Seguimos, que el entrenador Hernán Medford recibirá en el corto plazo dos fichajes de primer nivel.

Dos fichajes top en camino a Heredia

Hemos avanzado con las dos opciones que estábamos analizando, son jugadores top. Estamos muy cerca, quizá falta un detalle pero ya está cerca de concretarse”, aseguró Pérez, visiblemente satisfecho por las gestiones realizadas.

Uno de esos refuerzos es Cristian Jiménez, contención del Cruz Azul de la Liga MX. “Cristian sería uno, Jafet ayer me decía que prácticamente estaba pero queda un detalle. Está bastante avanzada, es un jugador que nos viene a fortalecer”, completó el directivo, dejando entrever que el anuncio oficial podría llegar en cualquier momento.

¿Quién es Cristian Jiménez?

Cristian Jiménez es un mediocampista de contención espigado, de 1,88 metros, nacido en 2002 en la Ciudad de México. Debutó profesionalmente con Cruz Azul en 2021, ingresando por Luis Romo en la victoria 2-0 de La Máquina sobre Querétaro.

Cristian Jiménez pone rumbo a Costa Rica (Cruz Azul).

Desde entonces, el juvenil acumula ocho partidos con el primer equipo cementero, 47 compromisos (y dos goles) en la U-21 y 56 encuentros (también con dos goles) en la U-19. En la presente temporada, Jiménez ha jugado exclusivamente para la U-21, sin sumar minutos en el primer equipo durante el Apertura 2025 de la Liga MX.

