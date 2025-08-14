“Hay acuerdo”: Jafet Soto cierra la negociación que dejará a Herediano con una venta histórica antes del final del mercado

El Club Sport Herediano está a un paso de concretar una de las operaciones más inteligentes de los últimos años en el fútbol costarricense. El New York Red Bull de la MLS, equipo en el que se encuentra a préstamo Andy Rojas, tiene la intención de ejecutar la opción de compra del joven delantero de 19 años.

El oriundo de Grecia llegó a inicios de año para integrarse a la filial del conjunto neoyorquino, pero su rápido progreso le permitió debutar con el primer equipo y entrar en los planes del cuerpo técnico como una apuesta a futuro.

“Ya hay un acuerdo entre clubes”

Este jueves, el periodista Kevin Jiménez informó en el programa Seguimos que el destino de Andy Rojas ya estaría prácticamente definido para continuar como legionario.

“Andy Rojas está cerca de quedarse en el NY Red Bull, ya hay un acuerdo entre clubes para ejecutar la opción de compra. Ahora tienen que negociar entre Andy y Red Bull, ofrecen tres años más uno opcional. Están negociando para ya tener una firma, y comunicaron al entorno de Herediano que van a hacer uso de la opción de compra”, comunicó Jiménez.

Andy Rojas está a un paso de poner la firma (NYRB).

El grupo Red Bull ya había invertido cerca de 200 mil dólares en el préstamo del joven atacante, campeón del Apertura 2024 bajo el mando de Jafet Soto. La cláusula de compra incluida en su contrato superaría el millón de dólares, con algunas fuentes señalando que el monto final podría acercarse a los dos millones, lo que supondría una venta histórica para el cuadro florense.

Negocio redondo para el Team

El gerente deportivo Gustavo Pérez destacó la importancia del acuerdo: “Andy ha hecho los procesos que se pidieron, muy contenta la gente de allá. Va bastante encaminado para cerrar la venta, será importante para el estadio”.

Como señaló el directivo, este ingreso será fundamental para finalizar las obras de remodelación del nuevo Estadio Eladio Rosabal Cordero, cuya reinauguración está prevista para finales de 2025. “Es una buena operación, hay que darle todo el mérito a la estructura. Es un modelo de negocio interesante, inteligente, sabiendo la calidad de jugador que es”, añadió Pérez.

Jafet Soto se frota las manos por la venta de Andy Rojas.

En el plano deportivo, Andy Rojas ha disputado 14 partidos con la filial del New York Red Bull, registrando dos goles y una asistencia, además de un encuentro con el primer equipo, en el que acumuló 60 minutos en cancha.

Los próximos días serán fundamentales para que se termine de concretar el traspaso del atacante de la Selección de Costa Rica, que convenció a la directiva de Los Toros Rojos para apostar por su futuro.