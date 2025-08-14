Saprissa al acecho: gerente de Herediano responde sobre el futuro de Marcel Hernández con un mensaje que retumba en el camerino

Marcel Hernández es una de las razones fundamentales para explicar el bicampeonato nacional que ostenta el Club Sport Herediano. El delantero cubano, máximo anotador del Torneo Apertura 2024, volvió a ser determinante en el Clausura 2025 y, en lo que va de la temporada actual, ya suma cuatro goles y una asistencia en apenas siete partidos.

A sus 36 años, el artillero caribeño sigue siendo una amenaza constante para las defensas rivales, razón por la cual la directiva presidida por Jafet Soto está decidida a retenerlo más allá de diciembre, cuando expira su contrato.

Futuro en juego para Marcel Hernández

Con menos de seis meses de vínculo por delante, cualquier club interesado ya puede iniciar negociaciones para sumarlo a sus filas a partir de enero. Y para complicar aún más el panorama de los florenses, las charlas entre Marcel y Herediano no están siendo sencillas.

El propio delantero reconoció a Radio Columbia a principios de mes que la oferta inicial que le acercaron no cumplía con sus expectativas: “Herediano ya se acercó y ofreció. No es lo que yo espero”.

Gustavo Pérez calma las aguas en Heredia

Este jueves, Gustavo Pérez, gerente deportivo del Team, intentó enviar un mensaje de calma a los aficionados: “¿Lo ven a Marcel incómodo? Yo lo veo motivado, feliz, siendo protagonista”.

“Así como está en la cancha es como van las cosas. Marcel quiere estar acá, nosotros queremos que se quede. Estamos en una etapa de revisión típica de un jugador como él. La renovación se sigue hablando y llegará el momento en que se firme”, aseguró Pérez en diálogo con el periodista Kevin Jiménez.

“¿Le da miedo que se lo robe Saprissa?”

Pero Jiménez fue más allá y lanzó una pregunta directa que inquietó a los rojiamarillos: “¿Le da miedo que se lo robe Saprissa?“, ante lo que Pérez respondió con una frase que no pasará inadvertido en el camerino: “En Herediano está el que quiera estar”.

“Si se hubiera descartado a Marcel, ya no estaría jugando en el equipo. Él quiere quedarse, hemos conversado, nos vemos todos los días. Lo que hemos tocado es que él quiere quedarse y nosotros queremos que siga. Es un tema de detalles. Vamos a esperar un poquito nada más”, sentenció el gerente.

Los próximos días serán decisivos para saber si Marcel Hernández continúa en Herediano o si escucha ofertas de otros equipos. Mientras tanto, desde el Team insisten en que las negociaciones siguen su curso y que hay optimismo en llegar a buen puerto.