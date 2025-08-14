“No tendré problemas”: Jafet Soto humilla a la UNAFUT con un truco que nadie conocía

La polémica no abandona a Jafet Soto. El presidente de Fuerza Herediana volvió a ser protagonista tras el clásico provincial contra Alajuelense, esta vez por una sanción de tres partidos impuesta por el Tribunal Disciplinario de la Fedefútbol. El castigo llegó luego de que, al finalizar el encuentro, hiciera con sus manos el gesto del “31”, número que representa la cantidad de títulos que ostentan los rojiamarillos.

El propio Soto, en su participación de este jueves en el programa “120 Minutos”, no solo cuestionó la medida sino que también lanzó dardos contra la UNAFUT, en especial hacia el comisario Erick Mora. “En Unafut están encima mío, en especial este señor Erick Mora. Me extraña que quede resentido porque fue árbitro y me tocará aguantar tres partidillos de castigo”, declaró con ironía, dejando claro que no comparte la decisión.

La sanción, que incluye también una multa de 200 mil colones, prohíbe su presencia en el banquillo de la Liga Promérica durante tres partidos. Según el reglamento, el castigo debe cumplirse en la misma categoría en que fue impuesto, lo que impediría que Soto evada la suspensión participando en ligas menores.

¿Cómo hará Jafet Soto para evitar la sanción de la UNAFUT?

Sin embargo, Jafet aseguró tener un “as bajo la manga” que podría convertir el castigo en un trámite sin mayores complicaciones. Explicó que está inscrito como técnico del equipo de alto rendimiento (categoría sub-21) del Herediano, y dio a entender que podría “cumplir” la sanción en esa división, para así volver sin problemas al banquillo del primer equipo.

Lo curioso es que, en la práctica, Soto nunca dirige al conjunto juvenil. La conducción habitual de esa escuadra está a cargo de Jewison Bennette, quien es el que aparece en el banquillo dando las instrucciones durante los partidos. Esta situación generó cuestionamientos sobre si realmente podría aplicar esa estrategia para reducir el impacto del castigo.

Desde la UNAFUT fueron claros: “El director técnico o el jugador que tenga una sanción no podrá participar en Liga Promérica (primera división) ni en Liga ULatina (ligas menores) hasta que cumpla la sanción en la categoría en que fue sancionado”. Con esa posición oficial, parece que el “truco” de Jafet no tendría efecto, aunque el dirigente dejó entrever que no piensa quedarse de brazos cruzados y buscará cualquier resquicio en el reglamento para acortar su ausencia.