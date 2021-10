Jorge Luis Pinto conoce el fútbol Centroamericano gracias a su paso por selecciones con Costa Rica y Honduras, además de haber dirigido a la Liga Deportiva Alajuelense cuando llegó en el año 2002 logrando adjudicarse el título de campeón en dos ocasiones (2002 y 2003) y en ese tiempo también se impuso en los duelos directos ante su máximo rival: el Deportivo Saprissa. Así además lo resaltó el mismo Pinto en unas declaraciones para el programa "Cracks" de Costa Rica.

El entrenador colombiano Jorge Luis Pinto ha expresado en distintas oportunidades su profundo amor y respeto por la Liga Deportiva Alajuelense. Recordemos que además de los campeonatos que consiguió en el 2002 y 2003, logró la Copa Interclubes UNCAF 2002 y la Copa Concacaf 2022. Y en este sentido, Pinto aseveró que durante su paso por la Liga, fue muy superior al Deportivo Saprissa.

"Casi siempre no, siempre le gané al Deportivo Saprissa dirigiendo a la Liga Deportiva Alajuelense", así de contundente fue Jorge Luis Pinto para referirse al tema en el programa de los Cracks" de Costa Rica. Durante su paso por la Liga, los Rojinegros pudieron achicar la distancia que había entre un equipo y otro en aquel entonces.

"Hay un sentimiento mayor, lo que viví en La Liga fue hermoso, lindo y ganamos todo, un grupo maravilloso y unos directivos sin iguales, se lo digo con toda la honradez y no los he encontrado nuevamente, hubo corazón con corazón y hubo pasión, me encantaba el equipo y lo quiero. Le deseo lo mejor y es un cariño especial, es de esas novias de las que uno queda enamorado", comentó Jorge Luis Pinto en su momento para la Prensa am.

Recordemos que el nombre de Jorge Luis Pinto es uno de los que suena para asumir como próximo entrenador de la Selección de Guatemala. Y vaya que experiencia tiene a nivel de selecciones. Luego de haber dirigido a la Selección de Costa Rica en el Mundial de Brasil 2014 llevando a los ticos hasta los cuartos de final, así como también a los catrachos estacionándolos en la Copa del Mundo en Rusia de 2018. Pero, ¿regresará algún día a la Liga Deportiva Alajuelense?.