Mientras Feyenoord insiste por Manfred Ugalde, en Rusia confirman la dura noticia que complica su futuro europeo

Este sábado, Manfred Ugalde volvió a aparecer en el equipo titular que alineó Dejan Stankovic para que el Spartak de Moscú recibiera en casa al poderoso Zenit de San Petersburgo.

El delantero costarricense de 23 años disputó 77 minutos en el empate 2-2, lo que la convierte en su participación más prolongada en lo que va de la temporada. Sin embargo, no logró reencontrare con el gol, y su sequía volvió a convertirse en tema de conversación para la prensa rusa.

Un comienzo de pesadilla en Rusia

Al terminar el encuentro, medios de Rusia como Soccer.Ru, RB Sport y Sport 24 coincidieron en un titular lapidario: “Ugalde ha marcado 1 gol en sus últimos 15 partidos de la RPL”.

La estadística es verdadera. El legionario acumula 719 minutos de juego en este período, con 20 disparos (9 a portería) y sin poder inflar las redes desde el pasado 24 de mayo, cuando anotó contra el Khimki en la última jornada de la temporada anterior.

En Rusia señalan el mal momento de Ugalde (Sport 24).

El próximo sabado 23 de agosto, Ugalde tendrá una nueva oportunidad de terminar con esta mala racha, cuando el Spartak visite al Rubin Kazan por la sexta jornada de la LPR, en un encuentro programado para disputarse en la madrugada costarricense (5:00 a.m.).

El interés desde los Países Bajos no mengúa

A pesar de las críticas que recibe en Rusia, el Feyenoord de Rotterdam mantiene vivo su interés por fichar al delantero costarricense. En los últimos días trascendió que la directiva del Spartak estaría dispuesta a flexibilizar sus pretensiones económicas, lo que podría abrir la puerta a una negociación más fluida.

El posible traspaso se valuaría en torno a los 20 millones de dólares, cifra que representaría un negocio importante para los moscovitas, que además se reservaría un porcentaje de una hipotética futura venta.