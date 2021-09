Jafet Soto habló de los fracasos de los últimos técnicos de Herediano

Si hay un punto en el que hay que detenerse para entender los problemas de Herediano es en el banquillo. En los últimos 3 años pasaron 11 entrenadores por el Team y entre ellos estuvo Jafe Soto, actual director deportivo, en cuatro oportunidades. Es un déficit muy importante que deben tener en cuenta para revertir el mal presente en el Apertura 2021.

Sobre esta situación habló Soto e hizo hincapié también en los problemas económicos que trae estar reconstruyendo el estadio Rosabal Cordero. También se refirió a la salida de David Patiño, con quien parece que hubo grandes diferencias, y la llegada de Jeaustin Campos, del cual espera lo mejor.

"Indudablemente no jugar en nuestra casa pesa, hay equipos que están peleando ahí arriba que obviamente los felicitamos por el gran trabajo que hacen, pero les garantizo que la afición del Herediano en su estadio pesa mucho y le pesa a cualquier equipo, hasta ahora nos estamos acomodando, hemos agarrado como nuestra casa el 'Colleya' Fonseca”, comenzó explicando en conferencia de prensa.

Y habló de Patiño sin nombrarlo: “El futbol es de resultados y hay cosas que no me gustan, es una apreciación personal, que un entrenador diga que ‘me voy porque morí con la mía’ creo que es la peor cosa que puedes escuchar de un técnico. También hay ciertas cosas que en Fuerza Herediana no nos gustan y lo que no nos gusta lo tenemos que hacer a nuestro estilo”.

Para finalizar, llenó de elogios a Campos: “Tenemos un entrenador ganador, un entrenador esperando una nueva oportunidad como es dirigir nuevamente a un equipo grande, un equipo tradicional, un equipo que pelea arriba y me parece que no la va a desaprovechar porque tiene muchísima hambre”.