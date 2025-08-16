“Imposible”: la cruda sentencia de Miguel Herrera sobre el regreso de Joel Campbell a La Sele

La suerte no acompañó a Joel Campbell. Si bien el pasado 3 de agosto volvió a la titularidad con Liga Deportiva Alajuelense en el triunfo 1-0 sobre Guadalupe, no pudo completar el partido: al minuto 51, una lesión muscular lo obligó a salir del terreno de juego y lo afectó en el momento menos oportuno.

El extremo de 33 años había entrado nuevamente en la consideración de Óscar Ramírez luego de pedirle una segunda oportunidad durante la pretemporada, movilizado, en buena parte, por el deseo de jugar su cuarto Mundial con la Selección de Costa Rica en 2026.

Y días antes, Campbell había recibido un claro guiño del propio Miguel Herrera, quien presenció el debut de la Liga contra Sporting: “Lo he hablado con él. Como le dije la vez pasada, necesitaba que estuviera jugando, que tuviera participación. Ya este torneo ha empezado a jugar un poquito más y lo venimos siguiendo“, explicó.

La cruda sentencia del Piojo Herrera sobre Joel Campbell

Naturalmente, a raíz de la lesión que le quitó rodaje, el ’12’ de Alajuelense no será convocado a La Sele para los duelos contra Nicaragua y Haití por la tercera ronda de las Eliminatorias: “Vamos a esperar a que se recupere (para hablar con él), vamos a ver cuál fue su lesión. Es un desgarro y por lo menos para esta primera fase, imposible“, le dijo Herrera a La Nación.

Además, el “Piojo” soltó una verdad que toca la fibra sensible del aficionado costarricense y del propio Campbell: “Cada día la edad le va robando tiempo y las lesiones, pues por supuesto le van robando tiempo para poder estar. Pero calidad la tiene y lo ha mostrado en todos lados”.

Para el estratega, el héroe del repechaje contra Nueva Zelanda, que le dio el boleto a Costa Rica al Mundial de Qatar, deberá luchar para volver a ganarse un lugar en las próximas nóminas. Depende de él mismo, aunque la puja con los jóvenes legionarios es dura: le exige “ser muy distinto”.

Joel Campbell, en acción contra Guadalupe. (Foto: Albert Marín / La Teja)

“Hoy, compitiendo con lo que está haciendo Alonso Martínez, con lo que está haciendo Manfred Ugalde, con lo que está haciendo Anthony Contreras o Andy Rojas que ya también lo están empezando a poner, pues los locales tienen que sobresalir“, sentenció Herrera.