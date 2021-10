El presente de Costa Rica en las Eliminatorias Concacaf es muy complicado y empieza a correr mucho riesgo la clasificación a Qatar 2022. Los ticos se están quedando afuera y hasta ahora solo consiguieron un triunfo en seis fechas. Sobre toda esta situación opinó Christian Bolaños y fue muy duro.

Para el encuentro ante Estados Unidos, el delantero del Saprissa fue convocado en lugar de Joel Campbell que fue baja por lesión e ingresó faltando seis minutos. Pese a esto, el atacante no tuvo filtro para dar su punto de vista en una entrevista con Columbia Deportiva sobre como se está manejando al combinado nacional.

“Tenemos que ver quien suda la camiseta, quien es protagonista en los equipos, quien se merece estar en la selección y no llamar por llamar, estamos sufriendo las consecuencias, no es justo que agarren a la selección y la vean como un equipo de barrio". Comenzó duramente Bolaños.

Y agregó: "Los que hemos estado ahí muchísimos años nos han faltado el respeto porque hemos tenido que hacer muchos esfuerzos y eso no se está viendo, se está viendo que La Sele está manoseada por mucha gente que no le ha dado el cariño y el respeto que se debe a un país”.

Para finalizar, contó como se siente: “Me duele que no le tengan el empeño o tomen buenas decisiones y lo manejen como si fuera una pulpería, la selección no puede estar pasando un momento como el que se está viviendo, el país ama el futbol y las cosas no son tomadas con seriedad, cambios de técnicos como si se estuviera cambiando un producto y los jugadores lo están sufriendo, claro, los jugadores tienen su cuota de culpa”.