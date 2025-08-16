“Estaba desesperado”: Warren Madrigal destapa los detalles escalofriantes de la lesión que paralizó a Costa Rica

El sábado 14 de junio quedó marcado como un día negro para el delantero costarricense Warren Madrigal. En el duelo entre la Selección de Costa Rica y Surinam por la fase de grupos de la Copa Oro 2025, el atacante formado en el Deportivo Saprissa sufrió una lesión que estremeció al fútbol tico y dejó impactados a los aficionados que vieron la transmisión.

A los 90 minutos, en una disputa de balón con Myenty Abena en el mediocampo, su tobillo izquierdo quedó atorado en una especie de palanca que lo dejó tendido y gritando de dolor. El diagnóstico fue contundente: fractura de peroné y un mínimo de tres meses fuera de las canchas.

“Me hablaban pero no escuchaba, estaba en otro mundo”

Invitado al podcast Los Saprissa, el atacante de 20 años revivió lo ocurrido con un relato crudo y lleno de detalles. “El rival me prensa y ahí siento que se quiebra algo. Después me dijeron que se escuchó que se quebró. Donde yo siento que se quiebra, lo que hago es quitar el pie y dejarme caer. Tuve la suerte de que el peroné se sale y cuando levanto el pie se vuelve a acomodar, gracias a Dios”, confesó Madrigal sobre la jugada que frenó sus aspiraciones en el fútbol europeo —su traspaso al Valencia B quedó descartado— y lo obligó a regresar a Saprissa para encarar la recuperación.

Tras sentir la lesión, el nacido en San José recordó que inmediatamente pidió ayuda y que, en medio del dolor, pensaba que su pie había quedado desfigurado. “Después llegaron Huevo (Kenneth Vargas) y (Francisco) Calvo, yo les agarraba la camisa y les arruiné todo el pecho de la desesperación. Estaba prácticamente llorando, pero no me salían lágrimas. Me hablaban pero no los escuchaba, estaba en otro mundo. El doctor me preguntaba dónde es y yo no escuchaba, me tocaba el tobillo porque pensó que era eso, pero fue subiendo y cuando tocó el peroné se dio cuenta que estaba quebrado“.

“Me subieron a la ambulancia, me inyectaron y quedé drogado, estaba llorando y de un punto a otro paré y me quedé viendo al techo. De ahí me fui al hospital, me hicieron las placas, me dieron la bota y me fui para el hotel”, repasó Madrigal.

“Ahí me quebré y nos pusimos a llorar”

Ya en el hotel, el joven futbolista encontró apoyo en sus compañeros: “Yo no soy mucho de llorar, no me gusta. Me acuerdo que llego a la habitación del hotel, (Alejandro) Bran me ve y se pone a llorar, me dice ‘mae, no puede ser’ y me abrazó. Ahí me quebré y nos pusimos a llorar los dos. No me gusta llorar en público pero con él tengo la confianza. Después llegaron Calvo, Joseph, Jeyland, Huevo, Fernan, y estuvimos como una hora ahí hablando. Calvo me contó de todas las lesiones que ha tenido, fue una gran ayuda“.

“La primera noche la pasé un poco mal, pensando en cómo me había pasado, por qué. Uno cuestiona mucho más cosas, pero soy muy creyente de Dios… si lo quiso así, es así, no puedo renegarle nada a él. Siempre he sido muy positivo en todas las cosas, lo estoy afrontando y he tenido a mis amigos para distraerme”, explicó Madrigal, que afronta este duro proceso con resiliencia.

Ahora, la expectativa de los morados (y de los fanáticos de La Sele) está puesta en su recuperación. Se espera que en septiembre pueda regresar a vestir la camiseta del Saprissa, donde Paulo Wanchope lo aguarda para la recta final del Torneo Apertura 2025.