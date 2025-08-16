Lo señaló ante todos: Machillo Ramírez revela quién fue el gran culpable del tropiezo de Alajuelense ante Puntarenas

La ilusión de los aficionados de Liga Deportiva Alajuelense con la ansiada estrella 31 comienza se va desdibujando a medida que avanza la temporada. Este sábado, los dirigidos por Óscar “Machillo” Ramírez volvieron a decepcionar al no poder pasar del empate sin goles en su visita a Puntarenas FC en el Estadio Ernesto Rohrmoser.

Este fue el segundo encuentro consecutivo en el que los manudos se quedaron sin poder anotar, lo que no hace más que aumentar la frustración de una afición que esperaba un inicio mucho más sólido.

En el trámite del partido, la Liga tuvo un poco más la posesión de la pelota, pero sin profundidad ni sorpresa. El primer tiempo fue soporífero, mientras que en el complemento los rojinegros se animaron un poco más, aunque sin eficacia. Eso sí, las ocasiones que generaron se toparon con un viejo conocido: Adonis Pineda, ex Alajuelense quien se convirtió en la figura de la noche bajo el marco de los Tiburones.

Machillo Ramírez señala al culpable del 0-0

En conferencia de prensa, Óscar Ramírez no dudó en reconocer al guardameta como el gran responsable de que su equipo no pudiera sumar los tres puntos. “Acá el tema es la eficiencia, sí hemos trabajado, pero hoy el portero estuvo en su día”, señaló el entrenador más ganador en la historia del club, apuntando directamente al arquero de 28 años.

“Si hubiéramos ganado 1-0 estaríamos hablando de otra cosa. Como lo he dicho, el tema es la eficiencia, sí hemos trabajado y estamos generando jugadas”, continúo el análisis del estratega erizo.

Machillo Ramírez reconoció a Adonis Pineda (X).

Lo cierto es que Alajuelense intentó 15 remates en todo el partido, pero solo tres de ellos fueron al arco. En contraste, Puntarenas disparó nueve veces y cuatro de esos tiros obligaron a intervenir a Washington Ortega, quien volvió a destacarse como una de las piezas más confiables de los rojinegros.

“Jugamos en una cancha difícil, ante un rival que presiona mucho, no deja espacios”, agregó Ramírez para justificar el empate. Sin embargo, las palabras del estratega no lograron aplacar el malestar de una afición que esperaba una reacción tras el partido anterior.

Alajuelense prepara una final

Los manudos deberán pasar la página rápidamente, ya que el próximo reto será en la Copa Centroamericana. El jueves 21 de agosto, Alajuelense visitará a Alianza FC de El Salvador en el Estadio Nacional, en un duelo clave por la tercera jornada del Grupo A.

El equipo costarricense llega en penúltimo lugar con tres puntos, mientras que los salvadoreños suman cuatro. Ganar es una obligación para los dirigidos por Machillo Ramírez si quieren mantener con vida el sueño internacional.