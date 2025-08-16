“Ellos se rinden”: Joel Campbell sorprende a Alajuelense con un mensaje contundente que Machillo Ramírez no puede ignorar

Después de que Joel Campbell alarmara al cuerpo técnico de Liga Deportiva Alajuelense con su salida obligada en lo que era su regreso a la titularidad, el cuerpo médico del club confirmó que lo que padeció el atacante en la victoria por 1-0 ante Guadalupe no se trató de algo grave, sino de una “lesión muscular grado 1 en la zona isquiotibial de su pierna izquierda”.

Este tipo de laceraciones tienen un plazo de recuperación medio de entre una a dos semanas, por lo que el experimentado delantero podría llegar a estar disponible bajo las órdenes de Óscar “Machillo” Ramírez en el próximo encuentro de los rojinegros.

Este duelo tendrá lugar el jueves 21 de agosto como visitante ante Alianza FC de El Salvador, en un duelo correspondiente a la cuarta jornada del Grupo A de la Copa Centroamericana. Allí, los manudos necesitan los tres puntos de manera urgente, ya que actualmente se encuentran fuera de la zona de clasificación.

El mensaje de Campbell para Alajuelense

Mientras acelera su recuperación, Campbell sorprendió con publicaciones en redes sociales que rápidamente dieron de qué hablar entre los aficionados rojinegros. A través de sus historias de Instagram y su cuenta oficial de X (antes Twitter), el ex Arsenal compartió imágenes desde Turrúcares, entrenando en el gimnasio del Centro de Alto Rendimiento (CAR) manudo.

En la segunda foto, enfocó una frase escrita en la pared que reza: “Entrena mientras ellos duermen, estudia mientras ellos se divierten, persiste mientras ellos se rinden y vive lo que ellos sueñan”. Además, Campbell mostró también su buen estado físico, dejando ver un abdomen bien trabajado.

¿Campbell viajará a El Salvador?

De todos modos, aunque el futbolista de 33 años se ve listo para volver a jugar, el cuerpo técnico de Machillo Ramírez podría optar por no acelerar los tiempos de recuperación.

Si finalmente no juega en El Salvador, el regreso de Joel Campbell podría darse una semana más tarde, el miércoles 27 de agosto, cuando Alajuelense reciba en el Morera Soto a Antigua GFC de Guatemala por el cierre de la primera fase de la Copa Centroamericana.