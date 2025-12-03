Qué pasa si Xelajú gana, empata o pierde en la final de vuelta de la Copa Centroamericana ante Alajuelense

Xelajú MC llega a la final de vuelta de la Copa Centroamericana 2025 con la chance histórica de levantar su primer título internacional. El 1-1 en el Morera Soto le dio a los chivos un gol clave como visitante y dejó la serie totalmente abierta para la revancha en el Estadio Cementos Progreso, donde el reglamento del gol de visitante puede inclinar la balanza.

Con ese contexto, cada resultado en Guatemala tiene consecuencias distintas para el equipo de Amarini Villatoro. A continuación, un repaso claro de qué pasa si el equipo chapín gana, empata o pierde en la final de vuelta.

Qué pasa si Xelajú gana o pierde en Guatemala ante Alajuelense

En estos dos casos el panorama es sencillo:

Si Xelajú gana el partido de vuelta por cualquier marcador será campeón de la Copa Centroamericana 2025, porque quedará arriba en el global.

por cualquier marcador será campeón de la Copa Centroamericana 2025, porque quedará arriba en el global. Si Xelajú pierde en el Cementos Progreso, el título se irá para Costa Rica y Alajuelense se quedará con el tricampeonato, sin importar la diferencia de goles.



Qué pasa si Xelajú empata con Alajuelense en la final de vuelta

Ahí entran en juego los matices, porque no todos los empates favorecen al mismo:

Empate 0-0 en los 90’: con el global 1-1, Xelajú se consagra campeón gracias a la regla del gol de visitante.

con el global 1-1, Xelajú se consagra campeón gracias a la regla del gol de visitante. Empate 1-1 en los 90’: con el global 2-2 y misma cantidad de goles de visita, el partido irá a tiempo extra (dos etapas de 15 minutos), donde el gol de visitante ya no cuenta. Si alguien se impone en la prórroga, levanta la copa. Si la igualdad se mantiene, la final se define por penales.

con el global 2-2 y misma cantidad de goles de visita, el partido irá a tiempo extra (dos etapas de 15 minutos), donde el gol de visitante ya no cuenta. Si alguien se impone en la prórroga, levanta la copa. Si la igualdad se mantiene, la final se define por penales. Empate 2-2 o más en los 90’: Xelajú pierde la final y la Liga será campeona por el criterio de gol de visitante, sin alargue ni penales.

¿Cuándo y dónde juegan Xelajú y Alajuelense la revancha de la final de la Copa Centroamericana?

La final de vuelta de la Copa Centroamericana 2025 entre Xelajú y Alajuelense se jugará el miércoles 3 de diciembre, en el Estadio Cementos Progreso, en Ciudad de Guatemala. El pitazo de inicio se dará a las 20:00 hs. de Centroamérica.

¿Dónde ver EN VIVO Xelajú vs. Alajuelense? Final de vuelta de la Copa Centroamericana

Al igual que el encuentro de ida, la final de vuelta se podrá ver en vivo a través de Disney+ y ESPN en la región centroamericana.

