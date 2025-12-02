Qué resultados le sirven a Xelajú para ser campeón de la Copa Centroamericana 2025

Xelajú MC llega a la vuelta de la final de la Copa Centroamericana 2025 ante Alajuelense con un sueño entre ceja y ceja: transformar su gran campaña en el primer título internacional de su historia. El 1-1 en la ida en el Morera Soto dejó a los chivos en una posición muy auspiciosa de cara a la definición en el Estadio Cementos Progreso.

Con el apoyo de su gente y la regla del gol de visitante que consiguió en Costa Rica, el equipo de Amarini Villatoro tiene varios resultados posibles que lo pueden coronar campeón.

ver también Xelajú vs. Alajuelense: ¿a qué hora y cómo ver la final de vuelta de la Copa Centroamericana 2025?

Qué necesita Xelajú para levantar la Copa Centroamericana 2025

En el tiempo reglamentario, estos son los marcadores que consagran a Xelajú como campeón de la Copa Centroamericana 2025:

Cualquier victoria en la vuelta

Empate 0-0 en Cementos Progreso

Con el empate 1-1 en Guatemala, Xelajú lo podría ganar en la prórroga de 30 minutos (dos tiempos de 15), donde ya no corre la regla del gol de visitante, y si persiste la igualdad tendrá la chance de imponerse en la tanda de penales.

En cambio, cualquier derrota o empate con goles desde el 2-2 en adelante dejará al conjunto chapín sin trofeo.

Publicidad

Publicidad

ver también Qué resultados le sirven a Alajuelense para ser campeón de la Copa Centroamericana 2025

¿Dónde ver EN VIVO Xelajú vs. Alajuelense? Final de vuelta de la Copa Centroamericana

La final de vuelta de la Copa Centroamericana 2025 se disputará el miércoles 3 de diciembre, desde las 8:00 pm, y se podrá ver en vivo a través de Disney+ y ESPN en la región centroamericana.