Dónde ver Xelajú vs. Alajuelense en Estados Unidos: final de vuelta de la Copa Centroamericana 2025

Xelajú MC y Liga Deportiva Alajuelense se juegan la corona de la Copa Centroamericana 2025 en un duelo a todo o nada que también tendrá la atención puesta en Estados Unidos. Después del 1-1 en el Morera Soto, la serie llega completamente abierta a Guatemala y el campeón se definirá este miércoles en el Estadio Cementos Progreso.

Para los hinchas que viven en territorio estadounidense, será una noche especial: muchos verán el partido lejos de casa, pero conectados a la misma ilusión que se vive en Centroamérica. La Liga va por el tricampeonato en esta competencia, mientras que Xelajú sueña con su primer título internacional y con hacer historia ante miles de aficionados que seguirán la final por TV o streaming.

¿A qué hora se juega Xelajú vs. Alajuelense en Estados Unidos?

La final de vuelta de la Copa Centroamericana 2025 entre Xelajú y Alajuelense se disputará este miércoles 3 de diciembre en el Estadio Cementos Progreso, en Ciudad de Guatemala, con este horario para Estados Unidos:

21:00 horas ET

20:00 horas CT

19:00 horas MT

18:00 horas PT

¿Dónde ver EN VIVO Xelajú vs. Alajuelense en USA?

Los aficionados de Xelajú y Alajuelense que se encuentran en Estados Unidos podrán ver la final de vuelta de la Copa Centroamericana a través de Fubo. Aunque también hay otras alternativas.

FOX Sports 2

FOX Soccer Plus

Tubi (streaming gratuito de FOX)

(streaming gratuito de FOX) YouTube (canal oficial de Concacaf)

¿Quién es el árbitro de la final de vuelta de la Copa Centroamericana entre Xelajú y Alajuelense?

Árbitro: Nelson Salgado (Honduras)

Nelson Salgado (Honduras) Asistente 1: Gerson Orellana (Honduras)

Gerson Orellana (Honduras) Asistente 2: José Espinoza (Honduras)

José Espinoza (Honduras) Cuarto árbitro: Fernando Morón (Panamá)

Fernando Morón (Panamá) VAR: Diana Pérez (México)

Diana Pérez (México) AVAR: Erick Miranda (México)

Xelajú vs. Alajuelense: cómo se define al campeón si hay empate

Con el 1-1 de la ida en Costa Rica, todo queda supeditado a lo que suceda en Guatemala. El reglamento de la Copa Centroamericana establece este formato para la final a ida y vuelta:

Primero se toma en cuenta el marcador global de los dos partidos.



Si al cabo de los 180 minutos hay empate en el acumulado, se aplica la regla del gol de visitante :

Empate sin goles en Guatemala (0-0) hace campeón a Xelajú, por el tanto que marcó fuera de casa en el 1-1 de la ida.

Igualdades con más goles (2-2, 3-3, etc.) favorecen a Alajuelense, por anotar más tantos como visitante.



: Si el global queda exactamente 1-1, se juega una prórroga de 30 minutos (dos tiempos de 15). En el tiempo extra ya no corre el gol de visitante.



(dos tiempos de 15). En el tiempo extra ya no corre el gol de visitante. Si después del tiempo extra el empate persiste, el título se define en una tanda de penales.



El camino de Xelajú hacia la final de la Copa Centroamericana

Fase de grupos (Grupo D):

Victoria 2-0 como visitante ante Hércules

Triunfo 3-0 frente a Águila

Goleada 4-1 contra Real Estelí

Derrota 3-0 frente a Olimpia en Tegucigalpa



El equipo de Amarini Villatoro se clasificó como segundo del grupo, con una de las mejores diferencias de gol del torneo y fue alimentando hasta el epílogo (+6, antes de la final). Lo que le permite definir el título en casa, ya que es superior a la de la Liga (+2).



Cuartos de final vs. Sporting San Miguelito (Panamá):

2-0 en la ida en Guatemala

Caída 2-1 en la vuelta, avanzando por global 3-2



Semifinal vs. Real España (Honduras):

1-1 en San Pedro Sula

1-1 en la vuelta y triunfo 2-1 en los penales





El camino de Alajuelense rumbo a la revancha en Guatemala

Fase de grupos (Grupo A):

2-1 ante Plaza Amador

2-1 frente a Managua

1-0 contra Alianza

0-1 ante Antigua



El equipo de Óscar “Machillo” Ramírez se clasificó segundo, con 9 puntos y +2 de diferencia de gol.

Cuartos de final vs. Motagua (Honduras):

Derrota 0-1 en el Morera Soto

Triunfo 2-1 en Tegucigalpa, pasando por la regla del gol de visitante



Semifinal vs. Olimpia (Honduras):

1-1 en Costa Rica

1-1 en Tegucigalpa y clasificación en penales por 3-0, asegurando su tercera final al hilo

