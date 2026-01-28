Joel Campbell contra las cuerdas: esto planea hacer Alajuelense cuando se termine su contrato

El futuro de Joel Campbell en Liga Deportiva Alajuelense comienza a llenarse de interrogantes. A pocos meses de que finalice su contrato, la dirigencia manuda todavía no tiene tomada una decisión sobre su continuidad y el panorama, hoy por hoy, no es alentador para el atacante.

Campbell llegó a la Liga como uno de los fichajes más mediáticos del fútbol costarricense en los últimos años, con la expectativa de marcar diferencias de forma constante. Si bien tuvo momentos importantes, especialmente en la conquista de la Copa Centroamericana 2025, donde aportó experiencia y jerarquía, su rendimiento general no ha sido el esperado. Las lesiones, la irregularidad y la falta de continuidad han pesado más de la cuenta.

Contrato por vencer y dudas en la directiva

El vínculo de Joel Campbell con Alajuelense finaliza en junio de este año y, hasta ahora, no existe una negociación avanzada para extenderlo. Según se informó en el programa Teléfono Rojo, la postura actual del club es clara: no hay una renovación automática sobre la mesa.

“A hoy no le renuevan. Solamente negociarían si acepta bajarse mucho el salario”, revelaron en el espacio radial, dejando en evidencia que el tema económico será determinante.

Un salario que complica su continuidad

Joel es uno de los futbolistas mejor pagados del plantel rojinegro, una condición que hoy juega en su contra. En un contexto donde Alajuelense busca equilibrio financiero y mayor rendimiento por cada inversión, la relación costo-beneficio del delantero está siendo analizada con lupa por la dirigencia.

La posibilidad de que continúe existe, pero pasa exclusivamente por una condición: una reducción considerable de su salario. De lo contrario, todo apunta a que el club optará por cerrar su ciclo una vez que finalice el contrato.

Un cierre abierto, pero con presión

Campbell todavía tiene meses por delante para cambiar el panorama. Un cierre de torneo fuerte, con regularidad y peso en partidos clave, podría reabrir la discusión. Sin embargo, hoy la balanza no se inclina a su favor.