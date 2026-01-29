Sorpresa en Guatemala: Luis Fernando Tena ya definió al reemplazante de Marvin Cabrera y es otro DT extranjero

El técnico argentino Sebastián Bini fue confirmado como nuevo entrenador de la Selección Sub-20 de Guatemala, asumiendo el reto de liderar el proceso clasificatorio rumbo a la Copa del Mundo de la FIFA Azerbaiyán y Uzbekistán 2027, uno de los proyectos más importantes del fútbol juvenil chapín.

La designación de Bini responde a su amplia experiencia en la formación de jugadores, especialmente durante su etapa en Municipal, donde dirigió todas las categorías, desde la Sub-13 hasta la Especial. Su exitoso paso por las fuerzas básicas escarlatas, donde conquistó tres de los cuatro torneos que dirigió con la Sub-20 y fue subcampeón en el restante, fue clave para que el Comité Ejecutivo de la Fedefut, encabezado por Gerardo Paiz, apostara por su perfil.

Esta será la primera experiencia de Sebastián Bini en selecciones nacionales, luego de su reciente salida de Cobán Imperial, club al que dirigió durante el Apertura 2025. En su palmarés también figuran dos títulos de Liga Nacional con Municipal, además de su paso como entrenador de Águila, en el fútbol de El Salvador.

En cuanto al proceso competitivo, Guatemala ya aseguró su participación en el Campeonato Sub-20 de la Concacaf 2026, al que clasificó de forma directa. El torneo se disputará del 25 de julio al 9 de agosto, en una sede aún por definir, y será determinante para las aspiraciones mundialistas del combinado juvenil.

El certamen reunirá a 12 selecciones y otorgará cuatro boletos al Mundial Sub-20, destinados a los semifinalistas, para la cita que se celebrará en Azerbaiyán y Uzbekistán. Además, el campeón del torneo obtendrá un cupo directo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, lo que añade un incentivo extra a la competencia.

La Selección Sub-20 de Guatemala estaba anteriormente bajo la dirección del mexicano Marvin Cabrera, quien renunció a finales de 2025. Cabrera también fungía como asistente de Luis Fernando Tena en la Selección Mayor, cargo que por ahora Bini no asumirá, aunque desde la federación no se descarta que pueda integrarse más adelante al proyecto del combinado absoluto.