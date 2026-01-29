Rambo de León sorprende a Honduras y pide este trabajo dentro de la Selección: “Capacitado para dirigir”

La Selección de Honduras busca hacer las cosas bien camino al Mundial 2030. Para 2026 quedaron con las manos vacías y buscan reponerse del duro golpe.

Uno de los más críticos en el proceso de Reinaldo Rueda fue Rambo de León, la leyenda catracha criticó la actitud de muchos de los referentes de la Bicolor y ahora se postula para un puesto de trabajo.

Con la llegada de Francis Hernández al cargo, Rambo quiere tener un puesto dentro de la H y no pide directamente ser el número uno, pero si un ayudante al DT principal.

De León asegura que está listo para tomar a la selección Sub-17 y desde esa categoría ir formando a las futuras generaciones de Honduras.

Rambo de León y el trabajo que pide en la selección de Honduras

“Claro que me siento capacitado para dirigir una selección Sub-17. Yo estoy a disposición. Jugué en cuatro continentes, tuve muy buenos técnicos y saqué lo mejor de ellos.

Les puedo enseñar sobre táctica. ¿Dónde jugué yo? Once años en Italia, en la madre de la táctica, donde aprendí mucho. Quiero traspasarle todo eso a los chicos. Hay materia prima, pero de nada sirve si no se trabaja en la táctico”, dijo a Bebeto Flores en una entrevista”.

Lo cierto es que muchos aficionados catrachos estarían de acuerdo que el Rambo esté en estas categorías por toda su experiencia.

