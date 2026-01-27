Así está la tabla de posiciones del Clausura 2026 de Costa Rica: hoy juega Alajuelense y se abre la Fecha 5

La Fecha 5 del Torneo Clausura 2026 de Costa Rica arranca este martes 27 con Guadalupe vs. Alajuelense, un partido clave para el campeón: la Liga viene de lograr su primer triunfo del torneo con el 1-0 sobre San Carlos y ahora necesita encadenar una segunda victoria para no seguir perdiendo terreno en la zona de clasificación.
El miércoles habrá doble función con dos juegos que pueden mover la parte alta y media de la tabla: San Carlos vs. Liberia y Herediano vs. Puntarenas, con los florenses buscando recomponerse tras la caída del fin de semana.
ver también
Machillo Ramírez en aprietos: la decisión de Alajuelense que lo priva de contar con uno de sus favoritos
Así se juega la Fecha 5 del Clausura 2026
Martes 27 de enero
- Guadalupe vs. Alajuelense — 18:00 — TV: FUTV
Miércoles 28 de enero
- San Carlos vs. Liberia — 19:00 — TV: FUTV
- Herediano vs. Puntarenas — 20:00 — TV: FUTV
Jueves 29 de enero
- Pérez Zeledón vs. Saprissa — 15:30 — TV: FUTV
- Cartaginés vs. Sporting FC — 18:00 — TV: FUTV
Tabla de posiciones del Clausura 2026
Cómo se jugará la Fecha 6
Luego de esta jornada, y debido a las elecciones presidenciales del domingo 1° de febrero, el Clausura 2026 de Costa Rica continuará ntre el 6 al 8/2 con su Fecha 6.
Viernes 6 de febrero
- Liberia vs. Puntarenas — 20:00
Sábado 7 de febrero
- Alajuelense vs. Herediano — 20:00
Domingo 8 de febrero
- Cartaginés vs. Pérez Zeledón — 11:00
- Saprissa vs. San Carlos — 15:00
Lunes 9 de febrero
- Sporting FC vs. Guadalupe — 20:00