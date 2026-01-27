Así está la tabla de posiciones del Clausura 2026 de Costa Rica: hoy juega Alajuelense y se abre la Fecha 5

La Fecha 5 del Torneo Clausura 2026 de Costa Rica arranca este martes 27 con Guadalupe vs. Alajuelense, un partido clave para el campeón: la Liga viene de lograr su primer triunfo del torneo con el 1-0 sobre San Carlos y ahora necesita encadenar una segunda victoria para no seguir perdiendo terreno en la zona de clasificación.

El miércoles habrá doble función con dos juegos que pueden mover la parte alta y media de la tabla: San Carlos vs. Liberia y Herediano vs. Puntarenas, con los florenses buscando recomponerse tras la caída del fin de semana.

Así se juega la Fecha 5 del Clausura 2026

Martes 27 de enero

Guadalupe vs. Alajuelense — 18:00 — TV: FUTV

Miércoles 28 de enero

San Carlos vs. Liberia — 19:00 — TV: FUTV

Herediano vs. Puntarenas — 20:00 — TV: FUTV

Jueves 29 de enero

Pérez Zeledón vs. Saprissa — 15:30 — TV: FUTV

— 15:30 — TV: FUTV Cartaginés vs. Sporting FC — 18:00 — TV: FUTV

Tabla de posiciones del Clausura 2026

Cómo se jugará la Fecha 6

Luego de esta jornada, y debido a las elecciones presidenciales del domingo 1° de febrero, el Clausura 2026 de Costa Rica continuará ntre el 6 al 8/2 con su Fecha 6.

Viernes 6 de febrero

Liberia vs. Puntarenas — 20:00

Sábado 7 de febrero

Alajuelense vs. Herediano — 20:00

Domingo 8 de febrero

Cartaginés vs. Pérez Zeledón — 11:00

Saprissa vs. San Carlos — 15:00

Lunes 9 de febrero

Sporting FC vs. Guadalupe — 20:00

