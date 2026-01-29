“Afecta todo”: el conflicto que Rónald González no vio venir en Costa Rica mientras busca DT para La Sele

El fútbol costarricense puso en marcha una nueva etapa en su estructura deportiva tras la presentación oficial de Rónald González como director de Selecciones Nacionales marcando el inicio de un proceso de renovación en la Selección de Costa Rica.

La Sele viene de sumar un fracaso gigante al no haber clasificado al Mundial de 2026 y sobre este escenario Rónald González tendrá la responsabilidad en elegir al nuevo entrenador de la selección nacional, entre otras tareas.

Sin embargo, en el camino ya se ven varios problemas que complicarían el panorama. En primer lugar porque el presupuesto es corto para contratar a un nuevo DT, según lo explicado en Columbia Deportiva. Y ahora, podría existir otro contratiempo que viene desde Unafut.

¿Cuál es el nuevo conflicto que Rónald González no esperaba en Costa Rica?

El presidente de la UNAFUT, José Loaiza, participó en una entrevista exclusiva con Acción 360, espacio del área deportiva de Grupo Extra, donde fue consultado sobre el impacto de los microciclos de trabajo del combinado nacional en el desarrollo del campeonato local.

José Loaiza explicó que el calendario del campeonato está diseñado para evitar choques con las fechas FIFA y así no perjudicar la convocatoria de jugadores del medio local.

Selección de Costa Rica

Señaló que los microciclos no son una práctica exclusiva del ámbito internacional y recalcó que, más que detener o modificar el torneo, se deben encontrar mecanismos para otorgar esos espacios sin alterar la competencia.

“Tenemos que ser respetuosos con los procesos, los calendarios, porque si cambias algo, ya te afecta todo. Los microciclos no es algo que se dé a nivel internacional. Los calendarios tú siempre tienes, las ventanas FIFA o las de selecciones nacionales, la copa de competición internacional y a las competiciones domésticas“, comentó el presidente de Unafut en entrevista exclusiva con Acción 360.

José Carlos Loaiza – Presidente de Unafut

“Es lo mismo, es como si nosotros ponemos partidos en fecha FIFA, que no sé si aquí algún momento se hizo, pero se fue quitando. Hay que buscar las formas de cómo dar esos espacios. No soy partidario de suspender el campeonato o pararlo o moverlo“, apuntó el presidente de Unafut, José Loaiza.

Rónald González atento a la situación

Con este panorama y luego del fracaso tras no ir al Mundial de 2026, Costa Rica no debe desaprovechar ninguna oportunidad que se le presente para probar jugadores. Los microciclos tienen ese objetivo y es algo que Rónald González tomará en cuenta ya cuando el DT de la selección esté definido.

