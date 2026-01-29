“Lesionado”: Saprissa confirma la baja que pone en jaque a Vladimir Quesada en el peor momento

Este jueves 29 de enero, el Deportivo Saprissa visitará a Municipal Pérez Zeledón por el Torneo Clausura 2026 en un partido donde Vladimir Quesada se juega mucho más que tres puntos.

Tras un 2025 sin títulos y el arranque irregular en el campeonato, la paciencia de la afición morada se agotó y el entrenador de 54 años quedó en el centro de las críticas. Un traspié en el Valle del General podría dejar su continuidad seriamente comprometida.

El propio presidente del club, Roberto Artavia, lo dejó claro este mismo jueves. “Todos estamos siendo analizados, Vladimir no es la excepción. Nosotros tenemos la responsabilidad de mantener un rendimiento alto en todos los frentes”, advirtió el jerarca.

Baja sensible en defensa

De cara a un duelo que puede ser bisagra para el 2026 de los morados, el cuerpo técnico no podrá contar con el lateral izquierdo titular, Joseph Mora. El defensor aún no se recuperó de la molestia muscular que lo obligó a abandonar el campo de juego en el entretiempo del empate 0-0 ante Club Sport Cartaginés.

Tras aquel partido, Quesada ya había externado su preocupación: “Joseph acusó una pequeña molestia muscular en el medio tiempo. No vamos a arriesgar a ningún jugador. Permitirle jugar los segundos 45 minutos cabe la posibilidad de provocarle una lesión más grave, un tirón o un desgarro”, explicó el DT.

Joseph Mora está lesionado (Instagram).

La baja terminó de confirmarse en Radio Columbia, donde el periodista Anthony Porras fue tajante: “Lesionado Joseph Mora. Joseph no está bien, tiene una molestia del partido anterior”. En su lugar ingresará Jorkaeff Azofeifa, en una modificación obligada.

Así forma Saprissa vs Pérez Zeledón

Con ese escenario, Quesada apostará por un ofensivo 4-3-3 en busca de un triunfo urgente. En el arco estará Abraham Madriz; la defensa la conformarán Gerald Taylor, Azofeifa, Kendall Waston y Pablo Arboine; en el mediocampo jugarán Sebastián Acuña, David Guzmán y Mariano Torres, con libertad para el capitán. Arriba, el tridente que ilusiona a Tibás: Luis Paradela y Bancy Hernández por las bandas, y el panameño Tomás Rodríguez como referencia de área.