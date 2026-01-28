Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Concacaf

Los 5 jugadores centroamericanos que duplicaron su valor en el último año

Los jugadores centroamericanos tuvieron un gran 2025 y eso también se vio reflejado en el valor de sus cotizaciones. A continuación, el sorprendente top 5.

gustavo pando

Por Gustavo Pando

Sigue a FCA en Google!
Santis, Aguilera y Ordaz son parte de esta lista.
Santis, Aguilera y Ordaz son parte de esta lista.

El mercado también se juega fuera de la cancha. Y, según las últimas actualizaciones de Transfermarkt, estos futbolistas centroamericanos lograron algo poco común: multiplicar (mínimo x2) su valor de mercado en los últimos 12 meses, tomando como referencia las fechas de “Last update” que figuran en cada perfil.

A continuación, el ranking ordenado de mayor a menor según el crecimiento porcentual.

Los 10 jugadores de Centroamérica con mayor valor de mercado en la actualidad

ver también

Los 10 jugadores de Centroamérica con mayor valor de mercado en la actualidad

1) Óscar Santis (Guatemala) – x6

Óscar Santis es el caso más explosivo del listado. En un año exacto, su cotización pasó de una cifra simbólica a un monto ya relevante dentro del fútbol de Centroamérica.

  • Edad: 26
  • Posición: extremo derecho
  • Club: Antigua GFC
  • Valor hace un año: €100 mil (actualización: 23/12/2024)
  • Valor actual: €600 mil (actualización: 30/12/2025)
  • Selección: Guatemala (55 partidos / 19 goles)
Óscar Santis brilló con Guatemala y fue campeón en Antigua. (Instagram)

Óscar Santis brilló con Guatemala y fue campeón en Antigua. (Instagram)

2) Brandon Aguilera (Costa Rica) – x5

Un salto de jerarquía claro fue el de Brandon Aguilera: de promesa a jugador ya “tasado” en el rango de millones. Su presente europeo impulsó fuerte el número.

  • Edad: 22
  • Posición: mediocampista central (también puede jugar como interior/volante ofensivo)
  • Club: Rio Ave (Portugal)
  • Valor hace un año: €400 mil (actualización: 19/12/2024)
  • Valor actual: €2,0 millones (actualización: 18/12/2025)
  • Dato extra: mide 1,79 m y su pie hábil es el izquierdo
Publicidad
Brandon Aguilera se afianza en el Rio Ave de Portugal. (Instagram)

Brandon Aguilera se afianza en el Rio Ave de Portugal. (Instagram)

3) Nathan Ordaz (El Salvador) – x4

En MLS, el crecimiento de Nathan Ordaz fue sostenido y Transfermarkt lo reflejó con un aumento fuerte. Además, su polivalencia ofensiva juega a favor.

Publicidad
  • Edad: 22
  • Posición: centrodelantero (también puede jugar por ambas bandas)
  • Club: LAFC
  • Valor hace un año: €500 mil (actualización: 12/12/2024)
  • Valor actual: €2,0 millones (actualización: 11/12/2025)
  • Dato extra: mide 1,80 m
Nathan Ordaz es la joya del LAFC de la MLS. (Instagram)

Nathan Ordaz es la joya del LAFC de la MLS. (Instagram)

Publicidad

4) Patrick Sequeira (Costa Rica) – x2,33

Los arqueros no suelen dispararse en valor tan rápido, pero el costarricense Patrick Sequeira rompió la tendencia: de €1,5M a €3,5M en un año.

  • Edad: 26
  • Posición: arquero
  • Club: Casa Pia (Portugal)
  • Valor hace un año: €1,5 millones (actualización: 19/12/2024)
  • Valor actual: €3,5 millones (actualización: 18/12/2025)
  • Dato extra: mide 1,90 m
Publicidad
Patrick Sequeira, figura absoluta del Casa Pia de Portugal. (Instagram)

Patrick Sequeira, figura absoluta del Casa Pia de Portugal. (Instagram)

5) Jorge Gutiérrez (Panamá) – x2,31

Jorge Gutiérrez es un lateral izquierdo que subió escalones en valoración a partir de continuidad y exposición: pasó de rango “local” a un precio ya mucho más competitivo.

Publicidad
  • Edad: 27
  • Posición: lateral izquierdo
  • Club: Deportivo La Guaira (Venezuela)
  • Valor hace un año: €325 mil (actualización: 06/12/2024)
  • Valor actual: €750 mil (actualización: 05/12/2025)
  • Dato extra: es zurdo y mide 1,71 m
Jorge Gutiérrez juega en Deportivo La Guaira de Venezuela. (Instagram)

Jorge Gutiérrez juega en Deportivo La Guaira de Venezuela. (Instagram)

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Darwin Lom recibe la notificación que puede dar un giro a su pelea contra Comunicaciones
Guatemala

Darwin Lom recibe la notificación que puede dar un giro a su pelea contra Comunicaciones

Revelan el enojo de Mariano Torres con las decisiones sobre Vladimir Quesada
Deportivo Saprissa

Revelan el enojo de Mariano Torres con las decisiones sobre Vladimir Quesada

La decisión que Thomas Christiansen tomaría con su futuro después del Mundial 2026
Panama

La decisión que Thomas Christiansen tomaría con su futuro después del Mundial 2026

Quién es y cómo juega Miguel Armando Groot, la joya de 15 años de Guatemala
Guatemala

Quién es y cómo juega Miguel Armando Groot, la joya de 15 años de Guatemala

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo