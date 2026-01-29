La limpieza es oficial: Alajuelense anuncia la salida de otro campeón por decisión de Machillo Ramírez

Este jueves 29 de enero, Liga Deportiva Alajuelense sacudió al fútbol tico al anunciar de manera oficial la que podría ser su última salida en el presente mercado de fichajes.

Se trata de una figura que la afición rojinegra ya sabía que no volvería a vestir la camiseta manuda, pero que todavía tenía contrato vigente y no lograba ponerse de acuerdo con la dirigencia respecto al monto de su finiquito.

ver también Concachampions 2026: los 10 futbolistas más caros que no juegan en México ni la MLS

“Ya no forma parte del club”

“LDA anuncia que el jugador Alberto Toril ya no forma parte del club. Agradecemos su tiempo con el equipo y le deseamos el mayor de los éxitos tanto en lo personal como en lo futbolístico”, comunicó la institución en sus canales oficiales.

De esta manera, el delantero español de 28 años queda formalmente desvinculado luego de haber perdido terreno en la batalla por ocupar las plazas de extranjeros con los mexicanos Ronaldo Cisneros y Ángel Zaldívar.

Tweet placeholder

Toril, que durante su etapa en el Morera Soto levantó seis trofeos —dos Recopas, dos Copas Centroamericanas, una Recopa y el Apertura 2025—, había llegado a mediados de 2024 como uno de los refuerzos estrella del ciclo de Alexandre Guimarães. Ahora, cierra su etapa en Alajuela por decisión de Óscar “Machillo” Ramírez, con un balance de 68 partidos disputados, 18 goles y 5 asistencias.

Publicidad

Publicidad

Toril levantó 6 trofeos en Alajuela (Instagram).

Como todavía le restaban seis meses de contrato, Alajuelense debió desembolsar una suma importante —que no trascendió públicamente— para rescindir el vínculo y dejar al atacante en condición de agente libre.

Publicidad

¿Cuál será el destino de Toril?

Todo indica que el futuro del oriundo de Palma de Mallorca estará lejos del fútbol costarricense. La dirigencia manuda había puesto sobre la mesa como alternativa al finiquito la posibilidad de una cesión a Sporting FC o a Club Sport Cartaginés durante el Clausura 2026, pero el futbolista descartó ambas opciones.

Publicidad

ver también Joel Campbell contra las cuerdas: esto planea hacer Alajuelense cuando se termine su contrato

Ahora, con el contrato rescindido y el pase en su poder, habrá que seguir de cerca los próximos pasos de Alberto Toril para conocer dónde continuará su carrera.