Alajuelense quedó atrás: Tristan Demetrius consigue nuevo equipo en Costa Rica tras ser limpiado por Machillo Ramírez

Liga Deportiva Alajuelense se vio obligada a mover fichas en su planilla con el arribo de Malcolm Pilone. El volante argentino llegó procedente de Municipal Liberia, donde era capitán y figura, y firmó contrato por un año con el campeón nacional, que se movió con astucia para encontrarle una alternativa al fichaje frustrado del hondureño Jorge Álvarez.

El costo de este movimiento ya estaba presupuestado de antemano: Pilone se quedó con el último de los cinco cupos de extranjeros disponible y obligó a Óscar Ramírez a “sacrificar” al extremo haitiano Tristan Demetrius, uno de los futbolistas jóvenes a los que más rodaje le estaba dando en el arranque del Torneo Clausura 2026.

Como esta prohibición no aplica en el plano internacional, la única alternativa que le quedaba a Demetrius para volver a jugar con el primer equipo de la Liga era esperar al mes de marzo, a ser inscrito ante la Concacaf para disputar los octavos de final de la Copa de Campeones.

Frente a este escenario, que además le deparaba seguir integrando las filas de la categoría Sub-21, el ex Deportivo Saprissa decidió buscar una salida del club en los días finales del mercado de piernas, que cierra el 3 de febrero. Y por dicha para él, la encontró.

Tristan Demetrius cambiará de equipo en Costa Rica

El periodista Kevin Jiménez adelantó este miércoles, a través de sus redes sociales, que “Tristan Demetrius está cerca de ser nuevo jugador de Guadalupe a préstamo de Alajuelense por este torneo. Hay acuerdo entre clubes, faltan algunos pequeños detalles solamente”.

Teniendo en cuenta que su traspaso es inminente, al futbolista de 20 años le espera un duro reto en el equipo dirigido por Mauricio Wight, que viene de perder 3-1 con Alajuelense por la cuarta jornada del campeonato nacional y se hundió en el fondo de la tabla acumulada con 17 puntos, complicándose aún más en su lucha por el no descenso.

Con la habilitación de Malcolm Pilone, Demetrius no fue incluido en la convocatoria de Alajuelense para el duelo con los guadalupanos. Pero venía de ingresar como revulsivo ante Liberia (2-2), Pérez Zeledón (1-1) y San Carlos (1-0), acumulando 110 minutos con su participación como titular ante Cartaginés (0-1).