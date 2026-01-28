Conmoción en Panamá por la decisión que Thomas Christiansen tomaría con su futuro después del Mundial 2026

Thomas Christiansen está metido de lleno en la planificación de la Selección de Panamá para estos cinco meses previos al inicio del Mundial 2026. La misma incluye la concreción de cuatro amistosos más, entre los que resalta el partido ante Brasil que albergará el mítico Estadio Maracaná en el mes de mayo.

Pero también aborda cuestiones logísticas, como la idea que le planteó a la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) de hacer base en Toronto para los primeros juegos del Grupo L, contra Ghana y Croacia, antes de enfrentar a Inglaterra. El análisis de los tres rivales también forma parte, y ni hablar del seguimiento de los seleccionados para armar la lista final de 26 convocados.

Sin embargo, el entrenador de 52 años también se permite mirar más allá de la Copa del Mundo y pensar en el próximo paso que dará en su carrera. Tópico de sumo interés para todos los canaleros, sobre el cual comienza a haber novedades.

¿Thomas Christiansen seguirá en Panamá después del Mundial?

Este miércoles 28 de enero, el periodista Rony Vargas manifestó en el programa El Marcador que “la intención de Thomas Christiansen es seguir siendo el técnico de la Selección de Panamá para el Mundial de 2030“.

Vargas recalcó que, por el momento, es solo eso: una intención. Pero hay otros factores que pueden inclinar la balanza a favor de la Marea Roja: “Su familia está muy feliz en Panamá. Hoy en día, Christiansen se siente danés, se siente español-catalán y se siente panameño. Y eso, con el apoyo de la actual directiva de la FEPAFUT, de muchos patrocinadores y de la afición, haría que renueve hasta 2030 como técnico de Panamá”.

En ese sentido, recordemos que el ex Barcelona está tramitando su naturalización como ciudadano panameño. Y con respecto a su continuidad, en septiembre, durante una conferencia de prensa previa al estreno en la última ronda de las Eliminatorias, dio una pista al deslizar que estaba en pláticas con la FEPAFUT.

¿Cuándo debuta Panamá en el Mundial 2026?

El primer rival de la Selección de Panamá en la Copa del Mundo será Ghana. El duelo está programado para el 17 de junio, a las 6:00 p.m. (hora panameña), en el BMO Field de Toronto, Canadá.