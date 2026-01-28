Es tendencia:
Saprissa se refuerza: se confirman tres fichajes para el Monstruo y la planilla toma otra cara en Tibás

Aprovechando que el mercado de fichajes sigue abierto, Saprissa hizo oficial la llegada de tres futbolistas.

Por Pablo Rocca

Saprissa confirma tres fichajes
El Deportivo Saprissa comenzó a mover con fuerza su planilla femenina y este martes confirmó tres incorporaciones que apuntan directamente a elevar el nivel competitivo del equipo. Con regresos desde el exterior y una apuesta por talento formado en casa, el Monstruo femenino empieza a tomar una nueva forma de cara a los próximos retos.

¿Quiénes son los tres nuevos fichajes de Saprissa?

Las nuevas caras en Tibás son la lateral derecha Daniela Cruz, la volante Jimena González y la delantera Catalina Estrada, tres jugadoras que llegan con historias distintas, pero con un mismo sentimiento: volver, o llegar, a casa.

Uno de los regresos más llamativos es el de Daniela Cruz, quien vivió una etapa internacional en el fútbol mexicano. La defensora jugó desde 2022 con el Atlas y ahora retorna al país para vestir nuevamente la camiseta morada, con la ilusión renovada.

Otra que vuelve a Tibás es Catalina Estrada, una delantera con recorrido internacional importante. Estrada salió de Saprissa para jugar en Cruz Azul de México y posteriormente en el Zenit de San Petersburgo, en Rusia. Tras varios años fuera del país, la atacante vuelve a ponerse la camiseta del equipo donde dio sus primeros pasos.

El tercer refuerzo es Jimena González, volante formada en las divisiones menores de Saprissa. González tuvo su debut en Primera División con Sporting FC, donde sus buenas actuaciones la llevaron incluso a ser convocada a la Selección Nacional Mayor. Ese crecimiento la devuelve ahora al club que la vio formarse.

Con estas tres incorporaciones, Saprissa no solo suma talento y experiencia, sino también identidad y sentido de pertenencia. La institución morada apuesta por un plantel más profundo y competitivo, combinando recorrido internacional, proyección y ADN tibaseño.

