Única en la Concacaf: Nicaragua sacude a Centroamérica al conseguir lo que ni México ni Estados Unidos pudieron

Pese al duro golpe que se llevó la Selección Nacional bajo las órdenes de Marco Antonio Figueroa, con la eliminación en la última ronda de las Eliminatorias Concacaf, Nicaragua todavía mantiene intactas sus posibilidades y el sueño de clasificar al Mundial 2026.

Sucede que el combinado femenino aprovechó la localía en Managua e irrumpió con fuerza en el Grupo A del Premundial Sub-17, el cual lidera junto a República Dominicana con 6 puntos, luego de arrollar 6-0 a Belice y propinarle un contundente 9-0 a Dominicana este domingo.

Los goles nicaragüenses corrieron por cuenta de Stefany Miranda (10′, 23′ y 66′), Marian Ruiz (12′ y 16′), Mariela Zavala (51′ y 63′), Margarita Collado (90′) y la guardameta Kaylin Huete-Ramírez, que sorprendió a los presentes en el “Chocorrón” Buitrago al ejecutar con éxito un penal al minuto 60.

Nicaragua consigue lo que nadie pudo en la Concacaf

De acuerdo a la información del periodista Nectalí Mora Zeledón, la anotación de Kaylin Huete pasó a los libros de historia de la región, pues “se convirtió en la primera portera de una Selección Nacional femenina en marcar un gol en un torneo de la Concacaf“.

Tweet placeholder

Además, tuvo un sabor especial por tratarse de la primera anotación a nivel internacional para Huete-Ramírez, que milita en el Sporting California de la ECNL (Elite Club National League), en su natal Estados Unidos, y logró todo un hito en su primera convocatoria a la Azul y Blanco.

Este logro, en parte, hace ruido en Centroamérica por lo poco común que es. Pero lo cierto es que las grandes potencias del área, como Estados Unidos, Canadá, México o Costa Rica, ahora corren de atrás a Nicaragua.

¿Qué necesita Nicaragua para clasificar al Mundial Femenino Sub-17 de Marruecos?

Para pasar a la segunda y última ronda del Premundial Sub-17, donde pelearía por un boleto a Marruecos, Nicaragua necesita liderar el Grupo A o erigirse como una de las dos mejores segundas. Lo cual por ahora está consiguiendo gracias a su apabullante diferencia de gol de +15, que queda rezagada con respecto al +18 de las caribeñas.

El futuro de las dirigidas por Jaime Ruiz se definirá en los próximos partidos: el miércoles 28 de enero se medirán a Islas Vírgenes de los Estados Unidos y dos días después, el viernes 30, chocarán contra el rival más duro de su zona, República Dominicana.