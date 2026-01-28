“Me da pena”: Rolando Fonseca destroza a Saprissa y expone los errores de Erick Lonnis

El Deportivo Saprissa vuelve a estar en el centro de la polémica, esta vez no por lo que sucede en la cancha, sino por las decisiones tomadas en los últimos mercados de fichajes. Las críticas hacia la planificación deportiva se han intensificado y uno de los principales señalados es Erick Lonnis, presidente del Comité Deportivo morado.

Quien no se guardó nada fue Rolando Fonseca, histórico goleador del fútbol costarricense, que lanzó durísimas declaraciones en una entrevista con José Alfaro, cuestionando directamente la forma en que Saprissa ha armado sus plantillas en los últimos torneos.

¿Qué dijo Fonseca sobre los fichajes de Saprissa?

Fonseca fue tajante al referirse al tipo de jugadores que han llegado a Tibás: “Me da pena que Saprissa termine prostituyendo su camisa. Compraron jugadores por doquier que no cumplen las expectativas”.

Rolando fue más allá y apuntó directamente al bajo rendimiento ofensivo de varios refuerzos: “Hay jugadores que juegan 18 partidos por torneo y marcan dos goles siendo delanteros o mediapuntas y no tienen asistencias”.

Números que no alcanzan

El exseleccionado nacional insistió en que, cuando no hay una evaluación clara del rendimiento desde lo táctico, los números terminan siendo el principal argumento y ahí, según él, Saprissa falla.

“De los 18 partidos que tiene el campeonato, marcame ocho goles. El goleador del torneo fue Marcel con nueve. Cuando usted no tiene métricas y parámetros para medir lo que le pide al jugador, tiene que ir a los números, pero ni llegan a las dimensiones”, señaló con dureza.

Para Fonseca, el problema no pasa por el futbolista que llega, sino por quien toma la decisión de contratarlo: “No es culpa del jugador, es del que te contrata”, sentenció, apuntando directamente a la gestión deportiva comandada por Erick Lonnis.