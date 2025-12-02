Xelajú vs. Alajuelense: ¿a qué hora y cómo ver la final de vuelta de la Copa Centroamericana 2025?

Xelajú MC y la Liga Deportiva Alajuelense se juegan la gloria en una noche que quedará grabada para siempre en la memoria del fútbol centroamericano. Tras el 1-1 en el Morera Soto, la final de la Copa Centroamericana 2025 se define este miércoles 3 de diciembre en el Estadio Cementos Progreso.

Del lado tico, los manudos llegan con la presión de imponerse lejos de casa y el hambre del tricampeonato, después de coronarse en 2023 y 2024 y meterse a su tercera final consecutiva. Del lado chapín, los chivos se presentan respaldados por una campaña inolvidable y el sueño de darle a Guatemala un nuevo campeón internacional.

¿Cuándo y dónde juegan Xelajú y Alajuelense la revancha de la final de la Copa Centroamericana?

La final de vuelta de la Copa Centroamericana 2025 entre Xelajú y Alajuelense se jugará el miércoles 3 de diciembre, en el Estadio Cementos Progreso, en Ciudad de Guatemala.El pitazo de inicio se dará a las 8:00 pm de Centroamérica.

¿Dónde ver EN VIVO Xelajú vs. Alajuelense? Final de vuelta de la Copa Centroamericana

Al igual que el encuentro de ida, la final de vuelta se podrá ver en vivo a través de Disney+ y ESPN en la región centroamericana.

¿Quién es el árbitro de la final de vuelta de la Copa Centroamericana entre Xelajú y Alajuelense?

Árbitro: Nelson Salgado (Honduras)

Nelson Salgado (Honduras) Asistente 1: Gerson Orellana (Honduras)

Gerson Orellana (Honduras) Asistente 2: José Espinoza (Honduras)

José Espinoza (Honduras) Cuarto árbitro: Fernando Morón (Panamá)

Fernando Morón (Panamá) VAR: Diana Pérez (México)

Diana Pérez (México) AVAR: Erick Miranda (México)

Xelajú vs. Alajuelense: ¿cómo se define al campeón de la Copa Centroamericana 2025 en caso de empate?

Si después del 1-1 de la ida en Costa Rica y los 90 minutos en Guatemala hay empate en el marcador global, se aplicará la regla del gol de visitante, por lo que el 0-0 le daría el título a Xelajú pero el 2-2, el 3-3 u otra igualdad por un tanteador mayor coronará a la Liga.

En caso de que el empate sea 1-1, ahí se disputarán 30 minutos de prórroga (dos tiempos de 15), donde ya no correrá el gol de visitante como criterio de desempate. Si también persiste la igualdad tras el tiempo extra, el campeón se definirá en tanda de penales.

El camino de Xelajú hasta la final de la Copa Centroamericana

Fase de grupos (Grupo D):

2-0 vs. Hércules (visita, en El Salvador) 3-0 vs. Águila (local, en Cementos Progreso) 4-1 vs. Real Estelí (local) 0-3 vs. Olimpia (visita)



El equipo de Amarini Villatoro se clasificó como segundo del grupo, con una de las mejores diferencias de gol del torneo.

Cuartos de final vs. Sporting San Miguelito (Panamá):

2-0 en la ida en Guatemala 1-2 en la vuelta en Panamá



Semifinal vs. Real España (Honduras):

1-1 en la ida en San Pedro Sula 1-1 en la vuelta en Cementos Progreso y triunfo 2-1 en penales



El camino de Alajuelense hasta la final de la Copa Centroamericana

Fase de grupos (Grupo A):

2-1 a Plaza Amador 2-1 a Managua 1-0 a Alianza 0-1 vs. Antigua



El equipo de Machillo Ramírez se clasificó como segundo, con 9 puntos y +2 de diferencia de gol.

Cuartos de final vs. Motagua (Honduras):

0-1 en el Morera Soto 1-2 en Tegucigalpa para pasar gracias a la regla del gol de visitante



Semifinal vs. Olimpia (Honduras):

1-1 en la ida en Costa Rica



1-1 en Tegucigalpa y clasificación en penales por 3-0 para acceder a su tercera final consecutiva.