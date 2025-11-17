¿Qué pasa si Surinam gana, empata o pierde ante Guatemala en la última fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026?

Surinam llega a la última fecha de las Eliminatorias Concacaf con la chance histórica de meterse por primera vez a un Mundial. Los surinameses ocupan la cima del Grupo A con 9 puntos, los mismos que suma Panamá pero con peor diferencia de gol. Detrás aparecen Guatemala y El Salvador, ambos ya sin chances mundialistas pero con una influencia directa en las aspiraciones ajenas.

No está de más recordar que los primeros de cada grupo clasifican al Mundial 2026 y los dos mejores segundos avanzan al Repechaje intercontinental. Por eso, lo que pase este martes 18 de noviembre en Guatemala–Surinam no sólo puede coronar a los visitantes como líderes, sino también disparar o frenar el sueño de Panamá, que necesita una mano chapina si no logra ganar por goleada en el Rommel Fernández.

Si Surinam le gana a Guatemala

Si Panamá empata o pierde ante El Salvador, Surinam clasifica directo al Mundial como primero del Grupo A: llegaría a 12 puntos, inalcanzable para el resto.

Si Panamá también gana, los dos se irían a 12 puntos y la definición del liderato sería por diferencia de gol. Surinam parte con ventaja en ese rubro, por lo que obligaría a Panamá a ganar por un margen claramente superior para arrebatarle la punta.

Si aun ganando no le alcanza para ser líder, Surinam se quedaría con 12 puntos y sería uno de los dos mejores segundos de Concacaf que irán al Repechaje intercontinental.

Si Surinam empata con Guatemala

Panamá se clasifica directamente al Mundial 2026 si gana a El Salvador: con 12 puntos sería primero del grupo, dejando a Surinam segundo con 10.

Si Panamá empata o pierde, Surinam se mantiene en la cima del Grupo A y saca boleto al Mundial 2026. Panamá, con 9 o 10 puntos, debe esperar lo que suceda en el Grupo C para ver si va al Repechaje como uno de los dos mejores segundos de Concacaf.

Si Surinam pierde ante Guatemala

A Panamá le sirve ganar o empatar para viajar sin escalas al Mundial 2026.

Si Panamá pierde, quedarían empatados en 9 puntos y el orden se definiría por diferencia de gol.

Con 9 puntos, Surinam o Panamá deberían ver qué pasa en el Grupo C para aspirar al Repechaje intercontinental.

¿Cómo se define en caso de igualdad de puntos?