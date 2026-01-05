Cartaginés y Antigua en vilo: esta sería la decisión final de Diego Campos sobre su futuro tras salir de Alajuelense

Luego de levantar la ansiada estrella 31 con el uniforme de Liga Deportiva Alajuelense, Diego Campos recibió la noticia de que no seguiría formando parte del plantel dirigido por Óscar Ramírez en 2026.

De esta manera, el atacante de 30 años quedó en condición de agente libre y pasó a convertirse en uno de los nombres más codiciados del mercado de fichajes centroamericano.

Los pretendientes de Diego Campos

El primer club en moverse fue el Cartaginés, que puso sobre la mesa de Campos una propuesta atractiva para sumarlo como refuerzo brumoso. El equipo de la Vieja Metrópoli parecía llevar la delantera en las negociaciones, pero con el correr de los días aparecieron otros interesados desde el exterior que reordenaron el escenario.

Diego Campos es una de las figuras más pretendidas en el mercado de fichajes (LDA).

Entre esos nuevos pretendientes surgió Antigua GFC de Guatemala, aunque el actor que realmente podría inclinar la balanza es el Bali United de Indonesia, representante de un mercado que suele manejar cifras difíciles de igualar para los clubes de la región.

“Diego se está inclinando más por…”

La definición podría llegar este mismo lunes 5 de enero. El periodista Kevin Jiménez aportó detalles sobre la situación del tricampeón centroamericano con Alajuelense y, aunque aclaró que la decisión aún no está cerrada, marcó una tendencia.

“Diego Campos: ahorita la opción más fuerte, todas están avanzadas, sobre todo la de Cartaginés e Indonesia, pero creo que de momento Diego se está inclinando más por Indonesia”, pronosticó el especialista en fichajes en el programa Seguimos.

“Creo que la decisión final llegará hoy, pero ambas ofertas están listas para firmar. En la del Bali la parte económica es importante, pero Cartaginés también hizo un gran esfuerzo”, reiteró Jiménez, dejando claro que el desenlace es cuestión de tiempo.

Así, las próximas horas serán determinantes para saber si en 2026 Diego Campos se enfrentará a su ex equipo o si retomará su aventura como legionario, esta vez muy lejos de Costa Rica.