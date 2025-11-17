Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026: así está la tabla de posiciones de los grupos A, B y C para la última fecha

La última fecha de las Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026 promete ser puro drama. Con los tres anfitriones ya clasificados por organización, el resto de las selecciones sigue peleando por subirse al tren mundialista y ninguna, por ahora, tiene el boleto asegurado a la gran cita en Estados Unidos, México y Canadá. No hay margen para el error: un gol, un resultado en otra cancha o incluso la diferencia de tantos puede cambiar por completo el mapa de clasificados en cuestión de minutos.

El panorama es apasionante en cada zona. En el Grupo A, Panamá y Surinam llegan con vida y se jugarán todo en 90 minutos ante El Salvador y Guatemala, respectivamente. En el Grupo B, Curazao y Jamaica sueñan con estar en la próxima Copa del Mundo y dependen de lo que hagan en un duelo mano a mano. Y el Grupo C es directamente una batalla a tres bandas entre Honduras, Costa Rica y Haití, con combinaciones de resultados que pueden dejar a cualquiera adentro o afuera.

Teniendo en cuenta que los primeros de cada zona se clasifican directo al Mundial y los dos mejores segundos van al Repechaje Intercontinental, así están las tablas de posiciones de los grupos A, B y C de cara a la definición.

Tabla de posiciones del Grupo A de las Eliminatorias Concacaf

Surinam y Panamá se juegan la clasificación en el Grupo A. (Google)

Tabla de posiciones del Grupo B de las Eliminatorias Concacaf

Curazao y Jamaica ya están adentro pero hay que ver quién será el mejor segundo. (Google)

Tabla de posiciones del Grupo C de las Eliminatorias Concacaf

Honduras, Haití y Costa Rica: la lucha es entre ellos tres. (Google)

Así se jugará la última fecha de las Eliminatorias Concacaf

Grupo A

Martes 18/11: Panamá vs. El Salvador – Estadio Rommel Fernández

Martes 18/11: Guatemala vs. Surinam – Estadio El Trébol

Grupo B

Martes 18/11: Jamaica vs. Curazao – Independence Park

Martes 18/11: Trinidad y Tobago vs. Bermudas – Estadio Hasely Crawford

Grupo C

Martes 18/11: Costa Rica vs. Honduras – INS Estadio (ex Estadio Nacional)

Martes 18/11: Haití vs. Nicaragua – Estadio Ergilio Hato

¿Cómo se define en caso de igualdad de puntos?

Diferencia de gol general

Goles a favor

Desempeño entre los empatados (puntos, diferencia y goles en los duelos directos)

Puntuación de Fair Play

Sorteo