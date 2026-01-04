Es tendencia:
Nuevo revés para Municipal: se le escapa el fichaje que tanto quería y jugará en otro grande de Centroamérica

Municipal se queda sin el delantero que venía persiguiendo hace tiempo. Su futuro está en la Liga Nacional de Honduras.

Municipal casi no tiene tiempo para asimilar el golpe que implicó perder contra Antigua GFC la final del Apertura 2025. El próximo torneo inicia el 21 de enero, pero el club no comunicó ningún movimiento y la plantilla de Mario Acevedo necesita retoques para volver a ser protagonista.

El reloj corre y, hasta el momento, la única salida casi confirmada es la de Carlos “Chava” Estrada, quien regresaría a Marquense a préstamo, pero hay varios futbolistas que tendrían las horas contadas: Mathius Gaitán, Yorman Baltazar, Eddie Hernández, Davis Contreras y Yasnier Matos no seguirían en 2026.

En medio de ese silencio institucional y el sentimiento de urgencia que prima por el inminente regreso a los entrenamientos, este domingo trascendió una noticia sobre un fichaje caído que no le caerá bien a los aficionados Rojos.

Se conoce la fecha en la que Municipal sabrá su sanción por los incidentes en la final contra Antigua

¿Cuál es el refuerzo que se le escapó a Municipal?

Según el periodista Álvaro De La Rocha, Motagua de Honduras negocia la llegada de Romario Da Silva. El extremo brasileño es un viejo anhelo de Municipal, que tuvo un acercamiento con él en el mercado anterior y en la actual ventana de traspasos, “pero el ‘Ciclón’ Azul lleva la ventaja”.

Uno de los factores que inclina la balanza para el lado catracho es que Da Silva fue pupilo de Javier López en Antigua y el técnico español pidió expresamente por su fichaje. Desde el programa Pasión Roja todavía van más allá y ya lo dan por hecho, asegurando que firmó con Motagua por un año.

Este semestre, el atacante de 35 años aportó 3 goles y 3 asistencias en 28 partidos con Xelajú, y todo parece indicar que su futuro está en la liga hondureña. Mientras que Municipal vuelve a ser protagonista por una mala jugada: hace días, su presidente, Gerardo Villa, desechó la posibilidad de contratar al talentoso volante panameño Yair Jaén, quien pasó de Sporting San Miguelito al equipo Superchivo.

