“La próxima temporada”: sorpresa con el nuevo destino de Dax Palmer tras ser vendido desde Saprissa a España

El mercado de fichajes sigue dejando movimientos inesperados y uno de ellos tiene como protagonista a Dax Palmer, una de las apuestas jóvenes que salió recientemente del Deportivo Saprissa. Cuando se confirmó su venta al Global Football Holdings (GFH), muchos daban por hecho que su camino inmediato estaría claramente definido en el fútbol español, pero la realidad tomó un giro distinto.

El centrocampista ofensivo fue transferido por los morados al grupo GFH con la idea inicial de que su primer destino en Europa fuera el Alcorcón, club que pertenece al conglomerado. Sin embargo, en ese momento no estaba del todo claro cuál sería el recorrido previo del joven futbolista ni cómo se gestionaría su proceso de adaptación al fútbol internacional.

¿Dónde se encuentra actualmente Dax Palmer?

La sorpresa llegó en las últimas horas. Dax Palmer se encuentra actualmente en Catar, integrándose a la reconocida Academia Aspire, donde realiza una mini pretemporada como parte de su preparación física y futbolística antes de dar el siguiente paso en su carrera. Este trabajo previo forma parte de un plan específico para que el jugador gane ritmo y se adapte progresivamente a las exigencias del fútbol fuera de Costa Rica.

Tras su paso por Aspire, el ex Saprissa se unirá a los entrenamientos del Cultural Leonesa, donde todo apunta a que iniciará con el filial durante aproximadamente seis meses. No obstante, la idea del proyecto es que también pueda entrenar con el primer equipo, para ir midiéndose a un nivel más alto mientras completa su proceso de adaptación.

Dax Palmer está actualmente en Qatar.

El plan a mediano plazo ya está trazado. Para la próxima temporada, Dax Palmer realizará la pretemporada con el Alcorcón, club dueño de su ficha, y a partir de ahí se tomará una decisión definitiva sobre su futuro, dependiendo de su evolución y rendimiento. Desde el entorno del jugador consideran clave este periodo, ya que Palmer viene de competir únicamente en el alto rendimiento de Saprissa durante el último torneo y necesita un proceso gradual antes de asentarse en el fútbol europeo.

Así, lo que parecía un traslado directo a España terminó convirtiéndose en un recorrido estratégico que incluye Catar y un paso previo por la Cultural Leonesa. Un camino poco convencional, pero pensado para potenciar el crecimiento de una de las jóvenes promesas que Saprissa exportó recientemente al fútbol internacional.