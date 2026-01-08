Borrados ante Canadá: Luis Fernando Tena toma una drástica decisión en Guatemala que nadie vio venir

Se viene la primera prueba para la Selección de Guatemala en este 2026. Después de la renovación de su contrato, Luis Fernando Tena tendrá su estreno en el nuevo ciclo en el que buscará conseguir la tan ansiada clasificación a la Copa del Mundo.

El próximo sábado 17 de enero se medirá frente a su par de Canadá con una lista de varios futbolistas que tendrán su primera aparición en la Azul y Blanco. Además, presentará el condimento especial de jugarse por los puntos en el ranking FIFA en una fecha poco habitual.

Este viernes, después de varias incógnitas con respecto a los nombres, Luis Fernando Tena presentó la nómina definitiva para el encuentro amistoso. Cuando todo parecía que Diego Santis, Nelson Andrade y Daniel Méndez iban a estar presentes, finalmente no formaron parte de la misma. El delantero del Pachuca no fue cedido por el cuadro de la Liga MX.

Los tres cambios que hizo Tena en Guatemala a último momento

En sus lugares, el técnico del seleccionado chapín llamó al flamante fichaje del Sao Paulo Marvin Ávila, Marcelo Hernández de Xelajú y Jefry Bantes de los Rojos de Municipal.

Además, fue incluido finalmente en la lista el lateral del equipo campeón, Héctor Prillwitz. Cuando se especulaba que no podía viajar por problemas de visado, el de Antigua podrá estar en su primera convocatoria con la Bicolor.

