¿Qué pasa si Panamá gana, empata o pierde ante El Salvador en la última fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026?

Panamá llega a la última fecha de las Eliminatorias Concacaf con el corazón en la garganta y la calculadora en la mano. El Rommel Fernández será el escenario donde la Selección de Thomas Christiansen definirá su destino mundialista frente a El Salvador, sabiendo que cada gol puede cambiarlo todo: desde el sueño de la clasificación directa hasta el camino más largo del Repechaje Intercontinental. No es un partido más; es la noche en la que se puede escribir otro capítulo histórico del fútbol canalero.

El panorama es claro pero lleno de matices: si Panamá gana, si empata o si pierde ante El Salvador, el futuro toma caminos muy distintos. El resultado en casa se cruza con lo que ocurra en el otro partido del Grupo A entre Surinam y Guatemala y con lo que pase en los demás sectores de Concacaf.

Si Panamá le gana a El Salvador

Seguro no queda eliminada.

Si Surinam no gana en Guatemala, Panamá clasifica directo al Mundial como primera de grupo.

Si Surinam también gana, la Selección de Thomas Christiansen depende de la diferencia de gol entre ambos para definir al líder.

Si aun ganando no le alcanza para ser primera, la Roja tiene asegurado el lugar en la repesca intercontinental y además sería cabeza de serie, por lo que en el peor de los casos quedaría a un solo partido de ir al Mundial 2026.

Si Panamá empata con El Salvador

No queda eliminada automáticamente, pero deja de depender de sí misma.

, pero deja de depender de sí misma. Solo puede ser primera de grupo si Surinam pierde ante Guatemala.

Para ir al Repechaje, necesitaría que los resultados en los otros grupos le permitan quedar entre los dos mejores segundos.

Si Panamá pierde ante El Salvador

Se le complica muchísimo el primer puesto y también el Repechaje.

y también el Repechaje. Prácticamente se despide de la pelea por ser primera de grupo, salvo que Surinam caiga por goleada.

Para llegar al Repechaje, dependería de una combinación muy favorable de resultados en los otros grupos, y de la diferencia de gol frente a los demás segundos.

¿Cómo se define en caso de igualdad de puntos?

Diferencia de gol general

Goles a favor

Desempeño entre los empatados (puntos, diferencia y goles en los duelos directos)

Puntuación de Fair Play

Sorteo

La ventaja tiene Panamá en el Repechaje

El Play-Off Tournament se juega con seis selecciones (dos de Concacaf y una de AFC, CAF, CONMEBOL y OFC) y las dos mejor ubicadas en el ranking FIFA serán cabezas de serie: se saltan la semifinal y van directo a la final de su llave.

Por el nivel actual de Panamá en la región y su posición en el ranking, todo apunta a que un Panamá clasificado al repechaje con 12 puntos llegaría como cabeza de serie, por lo que, en el peor escenario, estaría a solo un partido de volver a un Mundial.