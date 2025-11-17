¿Qué pasa si Panamá gana, empata o pierde ante El Salvador en la última fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026?

Panamá llega a la última fecha de las Eliminatorias Concacaf con el corazón en la garganta y la calculadora en la mano. El Rommel Fernández será el escenario donde la Selección de Thomas Christiansen definirá su destino mundialista frente a El Salvador, sabiendo que cada gol puede cambiarlo todo: desde el sueño de la clasificación directa hasta el camino más largo del Repechaje Intercontinental. No es un partido más; es la noche en la que se puede escribir otro capítulo histórico del fútbol canalero.
El panorama es claro pero lleno de matices: si Panamá gana, si empata o si pierde ante El Salvador, el futuro toma caminos muy distintos. El resultado en casa se cruza con lo que ocurra en el otro partido del Grupo A entre Surinam y Guatemala y con lo que pase en los demás sectores de Concacaf.
Así está la tabla de posiciones de las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026. (Google)
Si Panamá le gana a El Salvador
- Seguro no queda eliminada.
- Si Surinam no gana en Guatemala, Panamá clasifica directo al Mundial como primera de grupo.
- Si Surinam también gana, la Selección de Thomas Christiansen depende de la diferencia de gol entre ambos para definir al líder.
- Si aun ganando no le alcanza para ser primera, la Roja tiene asegurado el lugar en la repesca intercontinental y además sería cabeza de serie, por lo que en el peor de los casos quedaría a un solo partido de ir al Mundial 2026.
Si Panamá empata con El Salvador
- No queda eliminada automáticamente, pero deja de depender de sí misma.
- Solo puede ser primera de grupo si Surinam pierde ante Guatemala.
- Para ir al Repechaje, necesitaría que los resultados en los otros grupos le permitan quedar entre los dos mejores segundos.
Si Panamá pierde ante El Salvador
- Se le complica muchísimo el primer puesto y también el Repechaje.
- Prácticamente se despide de la pelea por ser primera de grupo, salvo que Surinam caiga por goleada.
- Para llegar al Repechaje, dependería de una combinación muy favorable de resultados en los otros grupos, y de la diferencia de gol frente a los demás segundos.
¿Cómo se define en caso de igualdad de puntos?
- Diferencia de gol general
- Goles a favor
- Desempeño entre los empatados (puntos, diferencia y goles en los duelos directos)
- Puntuación de Fair Play
- Sorteo
La ventaja tiene Panamá en el Repechaje
El Play-Off Tournament se juega con seis selecciones (dos de Concacaf y una de AFC, CAF, CONMEBOL y OFC) y las dos mejor ubicadas en el ranking FIFA serán cabezas de serie: se saltan la semifinal y van directo a la final de su llave.
Por el nivel actual de Panamá en la región y su posición en el ranking, todo apunta a que un Panamá clasificado al repechaje con 12 puntos llegaría como cabeza de serie, por lo que, en el peor escenario, estaría a solo un partido de volver a un Mundial.