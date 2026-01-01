El Fantasma Figueroa no pierde tiempo: Comunicaciones hace su primer movimiento en el mercado desde la llegada del DT

Comunicaciones FC no perdió el tiempo tras anunciar a su nuevo director técnico. Apenas un día después de oficializar la llegada del chileno Marco Antonio “El Fantasma” Figueroa, el club albo confirmó su primer movimiento en el mercado de fichajes, enviando un mensaje claro: la nueva etapa ya está en marcha.

La contratación de Figueroa marcó un punto de inflexión para los Cremas. Luego de un período cargado de irregularidad deportiva y con la necesidad urgente de volver a pelear por títulos, la dirigencia apostó por un técnico de carácter fuerte, experiencia internacional y perfil ganador.

El arribo del estratega chileno generó expectativa inmediata entre la afición crema, no solo por su historial, sino por la idea de que el club entraría rápidamente en modo reconstrucción, tanto en lo deportivo como en la conformación del plantel.

El primer movimiento del mercado

Ese mensaje no tardó en llegar. Al día siguiente del anuncio de Figueroa, Comunicaciones oficializó la continuidad del defensor Marco Domínguez, quien seguirá vistiendo la camiseta alba.

Marco Domínguez renovó con Comunicaciones.

Domínguez había llegado a inicios de año procedente del Pacific FC de Canadá y cuenta además con pasado en Municipal, lo que le da un conocimiento profundo del fútbol guatemalteco y del entorno de los clásicos nacionales.

Rendimiento que convenció

Durante el último Torneo Apertura, el defensor disputó 16 partidos y aportó una asistencia, consolidándose como una opción confiable en la zaga. Su rendimiento terminó convenciendo al cuerpo técnico y a la dirigencia de que debían renovarle para reforzar la plantilla que estará la mando del Fantasma Figueroa.

La decisión de asegurar su continuidad refleja que, más allá de posibles fichajes, Comunicaciones también apuesta por sostener una base que ya conoce la institución y el medio local.