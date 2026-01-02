Real Estelí lo despidió antes de la llegada de Diego Vázquez y ahora sería fichaje estelar en Honduras

Diego Martín Vázquez ha llegado al Real Estelí con la tarea de seguir el buen paso que dejó Otoniel Olivas en Nicaragua. El Tren del Norte ha decidido cambiar de rumbo y darle la confianza al argentino.

Vázquez viene de dirigir al Marquense de Guatemala y antes estuvo en Motagua, donde una leyenda del club por la cantidad de títulos que ganó en Honduras.

ver también Confirmado: Droopy Gómez da la noticia que en Honduras y Costa Rica querían saber para 2026

Diego seguramente irá al mercado catracho a buscar jugadores de su confianza, pero antes de su llegada no pudo contar con un jugador hondureño al club Real Estelí despidió por falta de adaptación.

Hablamos de Allans Vargas, el defensor fue echado el pasado 13 de diciembre de 2025: “El espigado defensor catracho no continuará con nuestro equipo para el venidero Torneo Clausura 2026. Extendemos nuestra gratitud por su entrega y disciplina durante el tiempo que estuvo con el Tren del Norte y anhelamos muchos éxitos en su futuro”, confirmaron.

Allans Vargas es buscado por equipo de Honduras

Tras solo 9 partidos jugados con el Real Estelí, Vargas se buscará la vida de nuevo en Honduras, antes ya jugó para Real España y Marathón.

ver también Jeaustin Campos robó este fichaje a grande de Centroamérica y sale a la luz el motivo por el que eligió a Real España

Como agente libre, los Lobos de la UPNFM han motrado el interés de quedarse con el defensor de 32 años que todavía tiene mucho para dar.

Publicidad

Publicidad

Lobos también prepara una limpieza y Carlos Ordóñez de Deportes TVC indica que Andy Hernández, Enrique “Quique” Vázquez, Óscar Loreto Barrios y Geovanny “Virus” Martínez se irán del club universitario.

Allans Vargas está en el radar de Lobos luego de salir del Real Estelí de Nicaragua.