Costa Rica tendrá un nuevo legionario en Europa después de confirmarse el traspaso de Freddy Álvarez a un equipo exótico que forma parte del Viejo Continente. Tras finiquitar su contrato con el Municipal Liberia, ya consiguió club lejos de la Liga Promérica.

Con pasado en el Deportivo Saprissa, la Liga Deportiva Alajuelense y Herediano, el mediocampista ofensivo continuará su carrera, según la información del periodista Kevin Jiménez, en Albania, país ubicado al sureste de Europa.

Precisamente será nuevo jugador del Tirana, el equipo más popular y laureado de Albania. Este club ganó en total 54 títulos a nivel nacional en su historia y es el máximo ganador de la competencia doméstica (lo hizo en 26 ocasiones).

ver también Robo en Tibás: cinco joyas que Saprissa perdió y terminaron reforzando a Alajuelense y Herediano

A pesar de este gran éxito, la actualidad deportiva del equipo capitalino es totalmente diferente. Se encuentra en puestos de descenso directo. De 18 partidos, tan solo ganó uno, empató siete y perdió los 10 restantes. Freddy Álvarez llega en un contexto de necesidad.

Freddy Álvarez no llega solo al Tirana de Albania

Además de la contratación del surgido en Saprissa, Tirana fichó a otro tico como es Johan Cortés. El defensor central también terminó su vínculo con el equipo pampero y firmó por un año y medio con el equipo de Albania.

Ambos tendrán la obligación de ayudar al equipo para que no consiga el segundo descenso de su historia. Todavía quedan 18 fechas y están a nuevo puntos de salir de la zona roja, por lo que pueden pasar muchas cosas aún.

Publicidad