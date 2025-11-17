Panamá vs. El Salvador: ¿A qué hora y cómo ver el partido que puede clasificar a Thomas Christiansen al Mundial 2026? Eliminatorias Concacaf

La Selección de Panamá al mando de Thomas Christiansen buscará su boleto al Mundial de 2026 ante la Selección de El Salvador del Bolillo Gómez. Una última jornada por estas Eliminatorias de Concacaf que promete más que intensidad.

Si bien La Selecta llega a este partido eliminada, una última tarea sería golpear a los canaleros en casa y dejarlos afuera de la Copa del Mundo. Por otro lado y con el apoyo de su gente, los panameños intentarán desde el minuto uno sacar ventaja que los vaya acercando a esa meta mundialista.

ver también ¿Qué resultados necesita Panamá para clasificar al Mundial 2026 en la última fecha de las Eliminatorias Concacaf?

¿Cuándo juega la Selección de Panamá vs. El Salvador por las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026?

Panamá y El Salvador jugarán el martes 18 de noviembre a las 7:00p.m. hora de Centroamérica desde el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Panamá vs. El Salvador? Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026

En Panamá el partido será transmitido por la señal de RPC y TVMAX. Mientras que para El Salvador se podrá ver a través de Canal 4 y TCS GO.

Panamá vs. El Salvador: ¿Quién será el árbitro? Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026

El partido entre Panamá y El Salvador por las Eliminatorias camino al Mundial 2026 será dirigido por el árbitro hondureño Said Martínez.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Panamá vs. El Salvador: Altas, bajas, lesionados

Panamá

Una de las bajas principales que tendrá Panamá será la de Michael Amir Murillo que debido a problemas musculares se determinó que no estaría más en la convocatoria.

Publicidad

Por otro lado, José Fajardo luego del triunfo ante Guatemala, ha venido entrenando de manera diferenciada con el grupo. Así que será evaluado hasta el último minuto.

Publicidad

El Salvador

La primera baja confirmada es la del delantero Nathan Ordaz, quien recibió un permiso especial por parte del cuerpo técnico para regresar a Estados Unidos con su club.

Publicidad

Además, La Selecta tampoco podrá contar con Brayan Gil, Jefferson Valladares y Mauricio Cerritos, todos suspendidos por acumulación de tarjetas amarillas.

¿Cómo llega Panamá? Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026

La Selección de Panamá viene de ganarle como visitante (2-3) a Guatemala en una jornada más que dramática. Y ahora para clasificar de manera directa al Mundial necesita ganarle a El Salvador y esperar el resultado entre Surinam y Guatemala.

Publicidad

Publicidad

¿Cómo llega El Salvador? Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026

Por otro lado, La Selecta viene de perder como visitante (4-0) ante Surinam. Ya sin posibilidades de clasificar al Mundial de 2026, buscará amargarle la fiesta a los canaleros.