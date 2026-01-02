Es tendencia:
Honduras

Honduras celebra el salto: Alenis Vargas cambia de equipo y jugaría en esta liga de UEFA

Alenis Vargas busca seguir creciendo mucho en su carrera profesional y su carrera está cerca de dar el salto en Europa.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Alenis Vargas cambiará de equipo en el 2026.
Alenis Vargas puede cambiar de rumbo en 2026 y todo indica tendrá nuevo equipo. Así lo confirma el periodista hondureño Álvaro de la Rocha.

“Confirmado: Alenis Vargas dejará al SJK Seinäjoki de Finlandia. El futbolista hondureño cambiará de equipo en 2026. Aún no se confirma su nuevo club”, detalló.

Lo que informan en Turquía sobre Alenis Vargas

Medios de aquel país indican que si hay un club interesado en el fichaje de Alenis Vargas y se trata del Manisa FK, que milita en la Segunda División.

Vargas solo estaría afinando detalles para poder pactar su salida de forma amistosa del SJK Seinäjoki de Finlandia.

Alenis se ha destacado mucho en su primera experiencia en Europa, velocidad, desborde y capacidad para jugar por ambas bandas del ataque son la virtudes que le alaban.

Llegar a Turquía sería un gran salto para Alenis, ya que es mejor liga que la de Finlandia. Además, en aquel país juega Rigoberto Rivas.

Vargas ha disputado 30 partidos con la camisa del SJK Seinäjoki y ha hecho 11 aportaciones entre goles y asistencias.

