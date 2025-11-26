Es tendencia:
En picada: Concacaf da mala noticia a la Selección de Guatemala luego de no clasificar a la Copa del Mundo del 2026

Los chapines no la están pasando bien luego de no conseguir ir a la justa mundialista.

javier pineda

Por Javier Pineda

La bicolor está sufriendo las consecuencias de no ir al Mundial
Concacaf publicó la actualización de su Ranking de noviembre, un listado marcado por el cierre de la Eliminatoria Mundialista y la confirmación de las selecciones clasificadas al Mundial 2026. Para la Selección de Guatemala, las noticias no fueron alentadoras: tal como se anticipaba, el equipo descendió posiciones después de no lograr su objetivo en la fase clasificatoria.

La Azul y Blanco cayó un puesto respecto a octubre y ahora aparece ubicada en la casilla nueve del ranking regional. Un retroceso que refleja el golpe deportivo sufrido tras la derrota decisiva en casa y la imposibilidad de mantenerse en la pelea por un cupo mundialista.

Antes de este bajón, el equipo dirigido por Luis Fernando Tena había escalado posiciones gracias a resultados importantes fuera de casa, como el empate en Panamá, la igualdad ante Surinam y el triunfo frente a El Salvador, todos como visitante. Sin embargo, el rendimiento mostrado en noviembre terminó por afectar la valoración general en la tabla.

La parte alta del ranking no presentó mayores sorpresas: México sigue ocupando el primer lugar, seguido de Canadá, Panamá, Estados Unidos, Costa Rica, Honduras, Haití y Jamaica, antes de que aparezca Guatemala en el noveno puesto. El top 10 lo cierra Trinidad y Tobago, que también tuvo un cierre competitivo en la eliminatoria.

Este descenso llega en un momento clave para el futuro del equipo nacional, justo cuando se discute la renovación de contrato de Luis Fernando Tena. El técnico mexicano ha declarado en varias ocasiones su deseo de continuar el proceso, pero ha sido claro en que dará una respuesta definitiva hasta enero.

Mientras tanto, el entorno futbolístico del país mantiene la expectativa sobre lo que será la planificación del próximo ciclo. El lugar de Guatemala en el ranking, más que un simple número, representa un signo de advertencia sobre la urgencia de replantear objetivos y fortalecer el proyecto de cara a los torneos venideros.

