Concacaf lo hace oficial: Xelajú recibe un duro revés para enfrentar a Monterrey en la Concachampions

Xelajú MC clasificó a la Concachampions después de haber superado los cuartos de final en la Copa Centroamericana. El Superchivo llegó a la final, donde fue superado en la tanda de penales por la Liga Deportiva Alajuelense en un partido de vuelta muy polémico.

El equipo altense se sintió perjudicado por la decisión arbitral de Nelson Salgado, quien cobró un penal en la segunda parte para que Alajuelense se pusiera en ventaja. En forma de rechazo, a la hora de la premiación, Jorge Aparicio realizó gestos que la Concacaf catalogó como inapropiados.

La dura sanción de la Concacaf a Jorge Aparicio

Por este ademán, el capitán de los Superchivos fue sancionado por la confederación. “El Comité ha impuesto una suspensión de dos partidos al jugador Jorge Aparicio y lo ha multado con una cantidad no revelada por realizar un gesto inapropiado y ofensivo durante la ceremonia de premiación“, comunicó la Concacaf.

Con esta sanción, Aparicio se perderá la serie contra los Rayados de Monterrey. El equipo que ahora comanda Roberto Hernández, tras la salida de Amarini Villatoro, no podrá contar con su capitán en su regreso a la máxima competencia de la región.

Además de esta sanción a uno de sus mejores jugadores, la Concacaf ordenó que Xelajú deberá devolver el Premio Fair Play justamente por esta conducta de Aparicio. “Fue inconsistente con los principios del premio“, explicó la confederación sobre esta decisión.

Xelajú, como club, tampoco estuvo exento de lo sucedido en la final, ya que deberá pagar una multa económica que no fue revelada. “El Comité ha multado al club guatemalteco por infracciones a los protocolos de seguridad de la competencia, así como a los reglamentos de medios y comerciales“, anunció la Concacaf.

