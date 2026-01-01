“¡Te va a doler, tico!”: Keylor Navas recibe el dardo desde Honduras que lo pone por debajo de Edrick Menjívar

Las selecciones de Honduras y Costa Rica dejaron una imagen vergonzosa en la fase final de las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026. En un grupo donde eran los grandes favoritos para avanzar, tropezaron más de la cuenta y terminaron sellando su fracaso en la última fecha: empataron 0-0 en San José mientras Haití vencía a Nicaragua y aseguraba su boleto a la segunda justa mundialista de su historia.

Dentro de esas campañas para el olvido, hubo dos figuras que quedaron a salvo de (casi toda) la crítica gracias a su rendimiento: Edrick Menjívar por el lado catracho y Keylor Navas por el lado tico. Ambos mostraron su jerarquía bajo los tres palos, evitando derrotas aún más dolorosas para sus respectivos equipos.

Menjívar rompe marcas en Concacaf

En el terreno estadístico, lo de Menjívar fue superlativo. La propia Concacaf destacó que el arquero del Olimpia “mantuvo 11 porterías a cero y jugó 2.100 minutos, el registro más alto en todas las competiciones”.

La Concacaf destacó a Menjívar

Se trata de una marca que ni siquiera Keylor Navas pudo presumir en este ciclo clasificatorio, donde le hicieron cinco goles en seis partidos. Y en Honduras no se lo dejaron pasar.

“Mejor que Keylor: los números no mienten”

El medio “Once Noticias” publicó un artículo con un título que rápidamente encendió la polémica: “¡TE VA A DOLER, TICO! Edrick Menjívar humilla el legado de Keylor Navas y Concacaf lo pone en la cima”.

(Once Noticias).

En el interior del texto, remarcan frases como “Mejor que Keylor: los números no mienten” y apuntan que “el tico, leyenda del Madrid y PSG, no tuvo el impacto numérico ni la continuidad que sí mostró el hondureño”.

Pero más allá de la controveria, si bien es cierto que Menjívar atajó prácticamente todo lo que pudo, el resto del equipo no acompañó y la H se quedó fuera del Mundial 2026. Del otro lado, Keylor también fue determinante en varios encuentros, pero tampoco alcanzó para disimular las falencias estructurales de la Sele.