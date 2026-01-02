Confirmado: Droopy Gómez da la noticia que en Honduras y Costa Rica querían saber para 2026

Motagua no tuvo en 2025 su mejor año. El Ciclón estuvo lejos de ganar un título y cerró los dos torneos sin nada, además de no poder clasificar a la Concachampions 2026.

Uno de los temas a resolver para la directiva era el caso de Rodrigo “Droopy” Gómez quien desde Costa Rica salto el rumo de que interesa a la Liga Deportiva Alajuelense.

Machillo Ramírez lo vio en la serie de octavos de final de la Copa Centroamericana y le gustó el fútbol que despliega el volante argentino de 33 años.

Ahora desde Honduras han lanzado que Droppy ya ha tomado una decisión con respecto a su futuro y lo hizo antes de marcharse a su país para tener vacaciones.

En qué club jugará Droopy Gómez en 2026

“Rodrigo ‘Droopy’ Gómez tiene definido su futuro para 2026. El mediocampista argentino continuará ligado al Motagua de Honduras. Desde el seno dirigencial del Ciclón Azul tienen claro el tema del sudamericano.

Droopy tiene los vuelos de regreso a Honduras para el próximo 5 de enero, para luego incorporarse a la pretemporada del Motagua de cara al torneo Clausura 2026. Por lo tanto, la Liga Deportiva Alajuelense tendrá que esperar por el mago del equipo emplumado”, informa Gustavo Roca, periodista hondureño que maneja muy buena información de Motagua.

Con esto, Droopy se enfocará al 100% en Motagua, donde tiene contrato hasta diciembre de 2026.