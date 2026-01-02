Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Confirmado: Droopy Gómez da la noticia que en Honduras y Costa Rica querían saber para 2026

Motagua se encuentra descansando para el próximo torneo y esto pasa con el argentino Rodrigo Gómez.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Sigue a FCA en Google!
Droopy Gómez tiene definido su futuro para el 2026.
Droopy Gómez tiene definido su futuro para el 2026.

Motagua no tuvo en 2025 su mejor año. El Ciclón estuvo lejos de ganar un título y cerró los dos torneos sin nada, además de no poder clasificar a la Concachampions 2026.

Uno de los temas a resolver para la directiva era el caso de Rodrigo “Droopy” Gómez quien desde Costa Rica salto el rumo de que interesa a la Liga Deportiva Alajuelense.

Jeaustin Campos robó este fichaje a grande de Centroamérica y sale a la luz el motivo por el que eligió a Real España

ver también

Jeaustin Campos robó este fichaje a grande de Centroamérica y sale a la luz el motivo por el que eligió a Real España

Machillo Ramírez lo vio en la serie de octavos de final de la Copa Centroamericana y le gustó el fútbol que despliega el volante argentino de 33 años.

Ahora desde Honduras han lanzado que Droppy ya ha tomado una decisión con respecto a su futuro y lo hizo antes de marcharse a su país para tener vacaciones.

En qué club jugará Droopy Gómez en 2026

“Rodrigo ‘Droopy’ Gómez tiene definido su futuro para 2026. El mediocampista argentino continuará ligado al Motagua de Honduras. Desde el seno dirigencial del Ciclón Azul tienen claro el tema del sudamericano.

Motagua comienza la venganza contra Jeaustin Campos y busca fichar a este jugador: “Rechazó dos propuestas”

ver también

Motagua comienza la venganza contra Jeaustin Campos y busca fichar a este jugador: “Rechazó dos propuestas”

Droopy tiene los vuelos de regreso a Honduras para el próximo 5 de enero, para luego incorporarse a la pretemporada del Motagua de cara al torneo Clausura 2026. Por lo tanto, la Liga Deportiva Alajuelense tendrá que esperar por el mago del equipo emplumado”, informa Gustavo Roca, periodista hondureño que maneja muy buena información de Motagua.

Publicidad

Con esto, Droopy se enfocará al 100% en Motagua, donde tiene contrato hasta diciembre de 2026.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Mathías Vázquez impacta a Motagua y se pone a la par de Lamine Yamal en la élite del fútbol mundial
Honduras

Mathías Vázquez impacta a Motagua y se pone a la par de Lamine Yamal en la élite del fútbol mundial

Motagua recibe desde Guatemala la respuesta por el fichaje que Javier López tanto quiere
Honduras

Motagua recibe desde Guatemala la respuesta por el fichaje que Javier López tanto quiere

Jeaustin Campos robó este fichaje a grande de Centroamérica y sale a la luz el motivo
Honduras

Jeaustin Campos robó este fichaje a grande de Centroamérica y sale a la luz el motivo

“Refuerzos extranjeros”: Comunicaciones define la principal exigencia del Fantasma Figueroa para el mercado de fichajes
Guatemala

“Refuerzos extranjeros”: Comunicaciones define la principal exigencia del Fantasma Figueroa para el mercado de fichajes

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo