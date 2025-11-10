¿Qué pasa si Costa Rica gana, pierde o empata contra Haití? Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026, Grupo C

La Selección de Costa Rica llega a la fecha del jueves 13 de noviembre como escolta del Grupo C de las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026, con Honduras al frente y Haití intentando meterse en la conversación. El calendario aprieta y el margen de error se reduce: quedan sólo dos jornadas por disputarse, por lo que cada punto puede redefinir el desenlace.

En este formato clasificatorio, el primero de cada grupo se clasifica directo al Mundial 2026 y, además, los dos mejores segundos irán al repechaje ya confirmado por FIFA. Esto hace que cada movimiento en la tabla tenga doble impacto: por la cima y por el ranking entre los escoltas. En este marco cerrado, el cruce en Haití vale oro para el conjunto de Miguel “El Piojo” Herrera.

Así están las posiciones en las Eliminatorias. (Google)

Qué pasa si Costa Rica le gana a Haití

Un triunfo consolidaría a Costa Rica en los puestos de privilegio y, con apenas una fecha por delante, dejaría a Haití sin chances matemáticas de alcanzarla. A partir de ahí, La Sele podría mirar hacia arriba: presionar a Honduras por el primer lugar -que entrega el boleto directo- y, en el peor de los casos, perfilarse como candidata a uno de los cupos de repechaje para los dos mejores segundos.

Ganar también multiplica beneficios colaterales: fortalece la diferencia de gol (factor decisivo si hay empates en puntos), baja el pulso competitivo del perseguidor y, pase lo que pase en la visita de Honduras a Nicaragua, le permite a Costa Rica llegar a la última jornada ante la Bicolor dependiendo de sí mismo.

Qué pasa si Costa Rica empata con Haití

El empate mantiene el status quo: Costa Rica seguiría en zona de clasificación (directa o, en su defecto, bien posicionada para el repechaje de los dos mejores segundos). Además, sostendría a Haití a distancia y trasladaría la definición al cierre, obligando a La Sele a buscar el triunfo final ante Honduras para pelear la punta o asegurar su lugar entre los mejores escoltas. No es el resultado ideal, pero sí “útil” si el rival directo no gana.

Después de Haití, a Costa Rica le tocará Honduras, nada menos.

Qué pasa si Costa Rica pierde ante Haití

Si la Selección del Piojo Herrera cae, el panorama se comprime: Haití se mete de lleno en la pelea y puede amenazar el segundo puesto, lo que obligaría a un sprint final casi perfecto para no depender de terceros. En esa coyuntura, la diferencia de gol y el rendimiento mano a mano con los rivales del grupo cobrarían un peso específico mayor a la hora de ordenar la tabla y de competir por el repechaje.

En definitiva, ganarle a Haití despeja el camino -impide que el local la alcance y deja a La Sele a tiro del boleto directo o, como piso, muy bien posicionada para el repechaje-; empatar preserva la ventaja y la proyección; perder encendería las alarmas al abrirle la puerta a un cambio de posiciones en un cierre con márgenes mínimos. Con ese mapa, este jueves en Puerto Príncipe define mucho más que tres puntos.