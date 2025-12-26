Diego Vásquez deja tirado su proyecto en Guatemala para fichar por un histórico de Centroamérica

Real Estelí Fútbol Club hizo oficial un movimiento de alto impacto al confirmar que el argentino Diego Martín Vázquez ha sido designado como nuevo Director Técnico del plantel mayor, apostando por un entrenador con amplio recorrido y éxito comprobado en el fútbol centroamericano.

La llegada del profesor Vázquez no es casualidad. Su nombre está ligado a una de las etapas más exitosas del Motagua de Honduras, club al que dirigió en dos ciclos (2013–2022 y 2023–2025), consolidándose como uno de los técnicos más ganadores de la región.

Durante su paso por el conjunto azul profundo, Vázquez conquistó seis títulos de Liga Nacional (2014, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2024) y una Supercopa de Honduras en 2017, además de alcanzar tres finales consecutivas de la Concacaf League, logros que respaldan su perfil competitivo y ganador.

A nivel de selecciones, el estratega sudamericano también dejó huella al estar al frente de la Selección Nacional de Honduras entre 2022 y 2023. Bajo su conducción, la “H” logró clasificar y participar en la Copa Oro 2023, acumulando 12 partidos oficiales con un balance de cinco victorias, dos empates y cinco derrotas.

Su última aventura fue por Deportivo Marquense de Guatemala, donde tuvo un paso efímero en el Torneo Apertura 2025 en el que no logró su objetivo de clasificar a la fase final y ahora dejó el proyecto abandonado, con el club al borde de la zona del descenso.

La incorporación de Diego Martín Vázquez responde al compromiso del Real Estelí de sostener un proyecto deportivo ambicioso, competitivo y orientado a la excelencia, tanto en el ámbito nacional como internacional. El club rojiblanco le dio la bienvenida oficial y confía en que su experiencia y liderazgo marquen una nueva etapa de éxitos en el banquillo norteño.

Sin duda alguna la Barbie tendrá un gran reto, llenar el gran vacío que dejó Otoniel Olivas que es un histórico del Tren del Norte, para así recuperar la senda del título a nivel nacional y dar pelea en lo internacional.