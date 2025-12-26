Oferta formal confirmada: Saprissa va por el refuerzo más polémico después del golpe del Apertura 2025

Tras el fracaso en el Torneo Apertura 2025, donde Liga Deportiva Alajuelense celebró en la cara del Deportivo Saprissa la obtención de la ansiada estrella número 31, en Tibás quedó una conclusión clara: es necesario llevar a cabo una reestructuración profunda de cara al Clausura 2026.

Y esa transformación no se limita únicamente al plantel, sino que también alcanza a la estructura dirigencial del club, un punto que la institución entiende como clave para recuperar competitividad.

En ese contexto, una de las prioridades es definir quién asumirá la gerencia deportiva del equipo, un rol que durante esta temporada fue cubierto, de facto, por Erick Lonnis, quien encabezó el Comité Técnico del club.

¿Cómo está la situación con Víctor Cordero?

El primer nombre que comenzó a sonar con fuerza fue el de Víctor Cordero, referente histórico del club y quien ya ocupó ese cargo en el pasado. Sin embargo, hace algunos días el periodista Kevin Jiménez había enfriado cualquier ilusión al desmentir negociaciones.

Víctor Cordero volvió a sonar en Saprissa (ESPN).

“Lo de Víctor Cordero más bien me lo desmintieron. Creo que hay que tener cautela. No desmentir la noticia de Yashin porque él tendrá su información. A mí, de momento, me dicen que no”, explicó en el programa Seguimos. Poco después, el propio Lonnis también negó avances concretos.

Un giro desata la polémica

Pero la situación tomó un rumbo inesperado. Cordero sí podría regresar a Saprissa, aunque no en el puesto que gran parte de la afición imaginaba y reclamaba que fuera ocupado.

“Saprissa ofreció a Víctor Cordero un puesto para ayudar a los extranjeros a adaptarse en el club. El dirigente lo está pensando, ya que actualmente se encuentra bien en su trabajo”, reveló Kevin Jiménez.

Es decir, el Monstruo negocia la creación de un rol específico de acompañamiento a futbolistas foráneos, algo que para buena parte de la afición resulta incomprensible cuando el clamor general es por un gerente deportivo que marque rumbo.