Lo sufren Panamá, Honduras y El Salvador: Costa Rica celebra el logro histórico que lo pone en la cima de Centroamérica de cara al Mundial 2026

Entrando en la recta final de las Eliminatorias de la Concacaf rumbo a la Copa del Mundo 2026, el panorama para las selecciones de Centroamérica sigue completamente abierto.

A excepción de Nicaragua, que prácticamente ha quedado sin opciones tras sumar apenas un punto en cuatro partidos del Grupo C, el resto mantiene vivas sus esperanzas de llegar a la cita mundialista.

ver también FIFA favorece a Panamá: Costa Rica, Guatemala y Honduras enfrentan el cambio drástico que puede definir la ruta al Mundial 2026

En ese mismo grupo, Honduras lidera con paso firme, seguida muy de cerca por Costa Rica, mientras que en el Grupo A la pelea también es intensa: Panamá y Surinam comparten la punta con seis unidades, Guatemala los persigue con cinco, y El Salvador, aunque más rezagado con tres puntos, todavía conserva una posibilidad matemática de avanzar.

Costa Rica es rey en Centroamérica

Mientras los equipos centroamericanos se preparan para jugarse el todo por el todo en las jornadas finales, una publicación del periodista hondureño Gustavo Roca encendió el orgullo de Costa Rica.

El comunicador compartió el ranking histórico de las selecciones de la Concacaf que han participado en Copas del Mundo, un listado que evalúa el rendimiento acumulado en todos los mundiales disputados. Y los números no mienten: Costa Rica no solo es el líder absoluto de Centroamérica, sino también la tercera mejor selección de la Confederación, solo por detrás de México y Estados Unidos.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

México encabeza el listado con 66 puntos en 60 partidos y 17 presencias mundialistas. Le sigue el USMNT con 35 puntos en 37 encuentros y 11 clasificaciones. En el tercer puesto aparece Costa Rica, que con solo 6 participaciones, acumula 23 puntos en 21 partidos, una cifra que la coloca trigésima en el ranking mundial entre las selecciones con mejor rendimiento histórico.

Muy por detrás de la Tricolor aparecen Cuba, Jamaica y Honduras, que pese a sus tres mundiales, nunca logró una victoria y suma apenas tres unidades. En los últimos puestos se ubican Panamá, Canadá, Haití y El Salvador, todos con cero puntos.

Publicidad

Tweet placeholder

Publicidad

Los salvadoreños, además, ostentan el peor registro de la historia del torneo: seis partidos jugados, seis derrotas y 22 goles en contra, incluyendo el recordado 1-10 ante Hungría en España 1982, la mayor goleada jamás registrada en un Mundial.

Publicidad

“Lo de Costa Rica es grandeza pura”

En su publicación, Gustavo Roca fue categórico: “Lo de Costa Rica es GRANDEZA PURA, para estar dentro de las mejores 30 del mundo. Este sí es el verdadero ranking”.

ver también Tiene 16 años, fue el capitán de La Sele en el Mundial Sub-17 y ya le puso una condición a Vladimir Quesada para debutar en Saprissa

El comunicador agregó además una comparación que resalta la diferencia entre los ticos y el resto de la región: “Honduras, Canadá y El Salvador con más de dos mundiales y NUNCA han ganado un partido. Panamá, Canadá, Haití y El Salvador TODO lo han perdido”.

Publicidad